A la demande des fans, Anne avec un E pourrait revenir avec une quatrième saison sur Netflix

Rares sont les séries qui suscitent un intérêt général du public au point de devenir un phénomène mondial et Anne avec un E est l’un d’eux. Avec trois éditions courtes, la bande mettant en vedette Amybeth McNulty était l’une des plus acclamées par les téléspectateurs en raison de son intrigue passionnante et controversée. L’histoire englobait des sujets tels que le féminisme, l’intimidation, l’égalité des sexes et la discrimination dans les années 1890.

Anne avec un E Il s’agit d’une série originaire de la SRC, mais lorsqu’elle a été diffusée sur Netflix, son succès était inégalé. Ainsi, le 25 novembre 2019 lorsque la plateforme et le réseau de télévision ne sont pas parvenus à un accord et ont décidé d’annuler la série, la colère des fans était incontrôlable. Plus d’un est venu qualifier le géant du streaming de « cruel » pour ne pas leur avoir permis de connaître la fin originale de l’histoire.

Cependant, il convient de noter que Netflix n’est pas entièrement à blâmer, mais la SRC. Il parait, la décision d’annuler Anne avec un E C’est arrivé parce que depuis la sortie de la fiction sur la plateforme, 90% du public a commencé à la suivre là-bas et les cotes du programme de télévision ont fortement chuté.. De plus, le producteur de la bande a fini par reconnaître que la dépense investie n’avait pas été suffisamment récupérée pour réaliser une saison suivante.

Quoi qu’il en soit, maintenant les rumeurs sur une quatrième édition ont refait surface. Le 25 novembre, cela faisait deux ans depuis la fin brutale de l’histoire d’Anne et les revendications étaient, une fois de plus, présentes sur les réseaux sociaux. Le nom de la série est devenu une tendance sur Twitter où la demande de signatures pour une partie à venir a recommencé.

Anne avec un E C’est l’une des rares séries qui continue de faire sensation dans le public bien qu’elle ne soit plus en vigueur. En fait, la pétition pour une nouvelle saison compte déjà 1,5 million de signatures à son actif et, apparemment, Netflix envisage d’obtenir les droits pour continuer. Rien n’est pourtant confirmé à ce sujet, mais l’enthousiasme des fans est plus fort et la plateforme a pu écouter ses téléspectateurs.

