SpaceX remporte un contrat pour la construction d’un atterrisseur lunaire pour les astronautes de la NASA

C’est officiel: SpaceX construira le vaisseau spatial qui posera les astronautes de la NASA sur la lune.

En 2020, la NASA a attribué des contrats à trois équipes commerciales – SpaceX, Dynetics et Blue Origin – pour le programme Human Landing System (HLS) de l’agence. Ils ont demandé à chacune de ces entreprises de développer un système d’atterrissage innovant à utiliser dans le cadre du programme Artemis pour transporter les astronautes jusqu’à la surface lunaire.

Vendredi 16 avril, la NASA a annoncé que SpaceX avait battu les deux autres concurrents, remportant le contrat de 2,9 milliards de dollars pour la construction de l’atterrisseur lunaire Artemis.

« Nous avons accordé à SpaceX la possibilité de poursuivre le développement de notre système intégré d’atterrissage humain », a déclaré Lisa Watson-Morgan, responsable du programme HLS, lors d’une conférence de presse vendredi 16 avril. « Nous sommes confiants dans le partenariat de la NASA avec SpaceX pour nous aider à réaliser la mission Artemis et nous sommes impatients de continuer notre travail pour atterrir des astronautes sur la Lune, pour préparer le prochain pas de géant vers Mars. »

Avec son programme Artemis, la NASA vise à atterrir la première femme et la première personne de couleur à se poser sur la lune. Ce sera la première fois que des humains marcheront sur la lune depuis 1972, avec la dernière mission d’atterrissage lunaire du programme Apollo de la NASA.

Mais « cette fois … notre objectif est de retourner sur la lune de manière durable pour obtenir un aperçu et ramener des leçons qui nous aideront à nous propulser dans une plus grande exploration qui n’a jamais été faite auparavant », Kathy Lueders, administratrice associée pour l’exploration humaine de la NASA et Direction de la mission des opérations, a déclaré lors de la conférence de presse.

« Lorsque la NASA reviendra sur la lune avec le programme Artemis, cela ira d’une manière qui reflète le monde d’aujourd’hui », a déclaré Leuders.

Cet objectif devait se concrétiser d’ici 2024 sous l’administration Trump mais l’administration Biden n’a pas encore précisé si elle respectera cette échéance très ambitieuse.

« L’équipe de la NASA aura un aperçu des progrès réalisés par SpaceX et s’ils atteignent leurs objectifs, nous pourrons peut-être avoir une chance en 2024 », l’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk. dit pendant la conférence.

La NASA devait choisir deux des trois sociétés en lice pour construire l’atterrisseur, car l’agence a souvent plusieurs fournisseurs pour assurer une sauvegarde et maintenir l’énergie de la concurrence. Cependant, ils ont choisi d’aller de l’avant avec SpaceX seul.

Alors que la NASA voulait « préserver un environnement concurrentiel à ce stade du programme HLS », a indiqué l’agence dans un document obtenu par le Washington Post, il y avait des inquiétudes budgétaires. En réponse, SpaceX a mis à jour le coût de son atterrisseur pour qu’il corresponde «au budget actuel de la NASA».

Lorsqu’on lui a demandé si, plus tard, la NASA pourrait réévaluer le fait qu’une deuxième société construise un atterrisseur lunaire, Jurczyk a déclaré que « nous avançons. Nous ne prévoyons pas de revoir cette sélection. »

Le contrat de 2,9 milliards de dollars porte environ 13% du montant que le module lunaire de la NASA aurait coûté pour le programme Apollo de l’agence, qui aurait coûté environ 23 milliards de dollars en 2020, Casey Dreier, avocat en chef et conseiller principal en politique spatiale à la Planetary Society, estimé sur Twitter.

Pour sa conception d’atterrisseur lunaire, SpaceX a proposé une variante de son vaisseau spatial Starship. SpaceX en est déjà à son 15e prototype de vaisseau spatial et teste régulièrement l’engin. De nombreux prototypes se sont jusqu’à présent écrasés et explosés, SN10, son 10e prototype de vaisseau spatial étant le premier à atterrir (bien qu’il ait explosé peu de temps après l’atterrissage).

« Du point de vue du système d’atterrissage humain, nous avions 27 exigences de performances fonctionnelles auxquelles nous avons demandé aux offres, y compris SpaceX, de répondre », a déclaré Watson-Morgan à 45secondes.fr lors de la conférence.

«Et nous sommes passés par une conception très détaillée, une conception technique, des normes de construction, de sécurité, ainsi que des travaux sur la santé et la performance humaine, et tout cela a été rassemblé, et cela a changé, divers aspects de leur vaisseau spatial … ils ont pu pour atteindre ou dépasser les éléments dont nous disposions et dont nous avons besoin pour un atterrissage humain en toute sécurité », a ajouté Watson-Morgan.

La société développe un vaisseau spatial pour transporter un jour des humains et des marchandises vers la Lune, Mars et des destinations encore plus lointaines, en lançant l’engin à bord de la fusée Super Heavy de la société. La NASA a annoncé aujourd’hui que Super Heavy lancera Starship sur la lune dans le cadre du programme Artemis.

Au cours de cette conférence de presse, la NASA a également annoncé un autre concours, cette fois pour les services de transport commercial pour aider à rendre l’exploration humaine de la lune plus durable.

« Nous accélérons ce que nous appelons la fourniture de services d’atterrissage lunaire humain. Ce concours fournira régulièrement des services de retour sur la surface lunaire qui permettront ces missions avec équipage sur une base durable », Mark Kirasich, administrateur associé adjoint de la division Advanced Exploration Systems de la NASA , mentionné.

Plus de détails sur ce concours récemment annoncé sont à venir.

