Mila Kunis répond aux rumeurs de casting des Quatre Fantastiques

Mila Kunis est-elle dans le Les quatre Fantastiques adaptation pour le MCU? L’actrice répond enfin. Après des semaines de rumeurs concernant le Ce spectacle des années 70 Actrice du prochain film de Matt Shakman pour Marvel Studios, elle prend la parole et clarifie la situation tout en révélant des informations intéressantes.





Après le rachat de Fox par Disney, l’attente pour l’arrivée des personnages Marvel appartenant à la société dans le MCU a été énorme. L’année prochaine, enfin, Dead Pool 3 et Lame inaugurera une nouvelle étape pour la franchise avec l’apparition d’une nouvelle race de héros et de méchants qui ne pouvaient auparavant pas faire partie du canon officiel de la Maison de la souris.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le Les quatre Fantastiques fera partie de ce groupe, avec un nouveau film qui sortira en salles en 2025. Et ce que tout le monde se demande, c’est qui deviendra la célèbre famille de super-héros ? Les détails sur le casting du film sont toujours gardés secrets, mais les rumeurs entourant la production sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux.

L’un des noms les plus récents à rejoindre la liste des candidats pour jouer dans le projet était Mila Kunis, qui est apparue non seulement comme une candidate possible pour Sue Storm, mais aussi pour The Thing, comme une version alternative du personnage et non le plus souvent. utilisé Ben Grimm.

Pourtant, il semblerait que l’actrice n’ait rien à voir avec le film à part avoir partagé un repas avec le réalisateur, comme le révèle une récente interview de James Corden (via l’utilisateur de Twitter Wandjuul):

« Apparemment, si vous allez déjeuner avec quelqu’un qui est aussi dans l’industrie, vous commencez alors à travailler ensemble selon Internet… Nous sommes allés dans une épicerie et avons déjeuné ensemble, et le lendemain, je suis en quelque sorte dans Les quatre Fantastiques. »

Mais la chose la plus intéressante est que Kunis a non seulement affirmé ne pas faire partie du film, mais elle a également révélé qu’elle savait qui était :

« Je ne suis pas dans Fantastic Four. Mais je sais qui c’est. Mais je ne veux pas avoir d’ennuis avec la souris ! »

De nombreux acteurs du MCU dans le passé ont nié avoir été impliqués dans certains rôles ou films, donc Mila pourrait encore avoir une relation avec le Les quatre Fantastiques mais peut-être quelque chose qu’elle ne peut pas partager.





Qui pourrait être dans Fantastic Four ?

Studios Marvel

Depuis l’annonce du film, de nombreux noms sont apparus comme candidats possibles, notamment pour les rôles de Sue Storm et Reed Richards.

Pour M. Fantastic, des acteurs comme Adam Driver, Penn Badgley, Ryan Gosling, Diego Luna, John David Washington et Dave Patel ont fait l’objet de diverses rumeurs, dont beaucoup ont même été saluées par les fans. Pour le moment, la seule chose qui est confirmée est que John Krasinski ne reviendra pas le jouer après l’avoir fait en Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Quant à la Femme Invisible, celle qui a été le plus évoquée est Jodie Comer, même si l’actrice ne l’a pas confirmé. Vanessa Kirby, Daisy Edgar-Jones, Allison Williams et Saoirse Ronan étaient d’autres qui sont apparues à différentes occasions, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune information officielle indiquant qui sont les élus.

Un autre grand acteur lié au projet était Austin Butler, pour jouer Johnny Storm. Un autre nominé aux Oscars, Paul Mescal, est devenu l’un des candidats de Marvel Studios pour The Human Torch, et les deux pourraient être de très bons choix.