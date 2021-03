Un YouTuber a divisé le film Tenet en cinq cartouches Game Boy Advance pour en faire l’expérience de la «  pire façon possible  »

12 mars 2021 13:35:47 IST

En juin 2020, quand le film Principe a été lancé, et alors que la plupart des régions du monde étaient bloquées, Christopher Nolan a déclaré: « C’est un film dont l’image et le son doivent vraiment être appréciés dans vos théâtres sur grand écran ». Cette déclaration, venant de Nolan au milieu d’une pandémie, a vraiment bouleversé le YouTuber Bob Wulff, qui dirige la chaîne WulffDen. Alors, « par dépit », Wulff a décidé que « nous devons mettre ça sur un Game Boy immédiatement ». Il reconnaît que c’est « très probablement la pire façon de voir Principe. «

Wulff a divisé le film en cinq cartouches Game Boy Advance. Il a même fabriqué des étiquettes personnalisées pour chacune de ces cartouches.

Le film divisé sur plusieurs cartouches n’est pas le pire. Il a dû compresser la vidéo à six images par seconde avec une résolution de 192 x 128 et un débit binaire énorme de 8 Ko / s. En outre, le logiciel qu’il a utilisé pour écraser la vidéo a accéléré la vidéo d’un tiers par défaut.

N’oubliez pas non plus que lorsque vous regardez cela sur la Game Boy, les dialogues déjà entendus pour entendre seraient bien pires sur un haut-parleur Game Boy Advance.

En fait, lorsque je regarderai Tenet en IMAX 70 mm à l’avenir, je pourrais apporter des bouchons d’oreille à cause de cette conception sonore éclatante de l’oreille trop forte, puis les enlever pendant les scènes de dialogue, car je ne pourrai pas entendre les dialogues super étouffés. – Jeff Pham (@ b0b0j3ff) 8 mars 2021

«L’expérience de visionnement à ce sujet est absolument épouvantable», déclare Wulff avec une surprise surprenante.

Le Game Boy Advance ne prend pas non plus en charge la prise casque 3,5 mm, et si vous avancez rapidement le film, il plante la ROM.

Cependant, Wulff suggère que cela pourrait être un « projet amusant pour des vidéos plus petites ». Principe est un film de deux heures et demie.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂