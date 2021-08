Les affiches des personnages de Shang-Chi amènent une nouvelle légion de combattants dans le MCU

Plusieurs nouvelles affiches de personnages taquinent l’arrivée du plus récent super-héros de Marvel Cinematic Universe et la cavalcade de tout nouveaux personnages de soutien dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Les affiches vibrantes nous donnent un bon aperçu des costumes et des armes respectifs de chaque personnage, et incluent des feuilles pour Simu Liu comme Shang-Chi, Awkwafina comme Katy, Michelle Yeoh comme Jiang Nan et Tony Leung comme Wenwu AKA The ( réel) mandarin.

Réalisé par Destin Daniel Cretton d’après un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux racontera l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Créé par l’écrivain Steve Englehart et l’artiste Jim Starlin au début des années 1970, Shang-Chi est souvent appelé le « Maître du Kung Fu », mais est compétent dans de nombreux styles de combat à la fois armé et non armé. D’après les images publiées pour le film jusqu’à présent, la version MCU de Shang-Chi sera très digne de ce titre. Dans les pages des bandes dessinées Marvel, le personnage a ensuite acquis la capacité de créer d’innombrables doublons de lui-même, ce qui l’a amené à rejoindre Les Vengeurs, bien que le film contiendra cette superpuissance est actuellement inconnu.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans l’univers cinématographique Marvel, le film devant présenter une autre arme toute-puissante sous la forme des dix anneaux, ainsi qu’un dragon sous-marin et, enfin, la vraie version de supervillain The Mandarin, qui se trouve être le père de Shang-Chi.

En réalité, Shang-Chi et la légende des dix anneaux tournera autour de la relation entre le héros Marvel et son père, Wenwu AKA The Mandarin, joué par Tony Leung. « Le cœur de l’arc de Shang-Chi dans les bandes dessinées est vraiment un drame familial », a déclaré le producteur Jonathan Schwartz à propos de l’histoire de Shang-Chi. « C’est quelque chose que Destin a abordé très tôt dans nos conversations, l’idée de prendre cette famille brisée et ce contexte familial vraiment sombre, voire abusif, et de voir ce que cela fait à un enfant au fil du temps. »

S Hang-Chi et la Légende des Dix Anneaux devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Ce n’est qu’un des nombreux projets à l’horizon du MCU, la phase 4 devant présenter au public le Éternels, et éventuellement Les quatre fantastiques. La quatrième phase de Marvel comprendra également d’autres aventures pour des gens comme Doctor Strange dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor dans Thor : Amour et Tonnerre, et Black Panther dans Panthère noire : Wakanda pour toujours. Non content de s’arrêter là, la Phase 4 verra aussi le retour d’autres héros dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, Les Merveilles, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

