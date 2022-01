Kanye West et Julia Fox officialisent leur romance sur le tapis rouge de la Fashion Week de Paris

Après une rupture amoureuse avec kim kardashian et après plusieurs semaines de spéculation, kanye west Oui Julie Renard ont fait leurs débuts en tant que nouveau couple lors de la Semaine de la mode parisienne. Associer une tenue en jean, très tendance Britney Spears Oui Justin Timberlake en 2001. » Ye » portait une veste en jean avec un jean baggy, des gants noirs, de longues bottes noires et des lunettes de soleil foncées.

Tandis que Julia Fox associait sa tenue à celle du rappeur portant une veste en jean ample, avec des cônes constituant la poitrine et un pantalon ample. Peu de temps après la publication des premières photos de leur apparition dans l’émission, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour commenter à quel point les tenues coordonnées étaient similaires à celles de Britney et Justin, à l’époque où ils étaient le couple du moment.

Pas plus tard qu’en décembre dernier, Kanye West semblait ne pas s’en remettre à Kim Kardashian, alors qu’il partageait des messages qui parvenaient à dérouter ses fans sur les réseaux sociaux. Cependant, bien que la nouvelle parade nuptiale de Hollywood Il est resté loin des projecteurs et au milieu des rumeurs, la romance avec le mannequin et actrice de 31 ans s’est déroulée rapidement dans les premiers jours de ce 2022.

Dans une interview pour le magazine Entrevue, Julia Fox a révélé que c’était lors d’une soirée du Nouvel An à Miami, où elle a rencontré le rappeur grâce à une présentation surprise qu’elle a faite et « ce fut une connexion instantanée », puisqu’elle a assuré qu’elle avait également eu une bonne conversation avec ses amis pour la sympathie du rappeur.

Vous pourriez également être intéressé par : Andrew Garfield et sa condition pour choisir à quels fans il peut parler dans la rue.

Après cette nuit, ils ont été vus en train de dîner à Miami dans les premiers jours de janvier, bien qu’à ce moment-là ils aient nié qu’il y avait une romance entre eux deux, assurant qu’ils commençaient juste à se connaître. Maintenant, avec cette apparition aux yeux du public, il est plus que clair que West a clos son histoire avec Kim Kardashian, qui sort actuellement avec Pierre Davidson, donnant lieu à un nouvel épisode amoureux dans sa vie.

Qui est la nouvelle petite amie de Kanye West ?

Julia Fox est une mannequin et actrice originaire d’Italie qui a gagné en popularité après avoir participé à « Gemmes non taillées » en 2019, un film auquel il participe également Adam Sandler sous la direction de Josh et Bennie Safdie. Les fans de Ye, comme le rappeur se fait appeler, ont assuré que Julia Fox cherchait la gloire et, par conséquent, ont commencé une relation avec l’ex de Kim Kardashian ; Cependant, elle a nié, assurant que c’était quelque chose de drôle et qu’elle s’en fichait.

« Les gens disent : ‘Oh, tu n’es là que pour la célébrité, tu es là pour l’argent, pour le poids. Chérie, j’ai fréquenté des milliardaires toute ma vie d’adulte. Avouons-le », a déclaré le mannequin. dans une interview.