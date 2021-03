Partager des comptes Netflix sera plus difficile à l’avenir

C’est l’une des choses les plus naturelles du monde moderne: partager un compte Netflix avec ses amis et sa famille. Cependant, cela pourrait bientôt devenir un peu plus difficile que de simplement fournir votre adresse e-mail et votre mot de passe. Netflix teste actuellement une autre mesure de sécurité destinée à rendre plus difficile à l’avenir «l’accès de tiers» non autorisé.

Netflix: nouvelles règles de partage de compte

Fondamentalement, le service de streaming n’a toujours autorisé que le partage de compte au sein d’un foyer. Jusqu’à présent, cependant, aucun contrôle n’a été effectué ici, par exemple en Spotify. Ici aussi, les comptes peuvent être partagés, mais seulement après avoir vérifié que les utilisateurs vivent réellement à la même adresse.

Netflix veut maintenant aussi un plus spécifique Vérification de ses utilisateurs et a déjà lancé une phase de test dans différents pays. Comme une raison de cette action sera Problèmes de sécurité nommé, comme l’a déclaré un porte-parole de Netflix à The Verge: « Ce test vise à garantir que les personnes qui utilisent des comptes Netflix sont autorisées à le faire. » Vous devez donc également être protégé contre la fraude.

Vérifier les comptes Netflix par SMS ou e-mail

Comment l’autorisation fonctionnera-t-elle à l’avenir? Les titulaires de compte seront invités à s’inscrire pour la prochaine vérification Code par email ou SMS à envoyer, avec lequel vous pouvez faire confirmer votre accès.

Il y a aussi l’option de cette autorisation pour le moment reporter. Cependant, si la vérification est retardée trop longtemps, tout l’accès, y compris tous les profils, sera bloqué sans plus tarder.

Netflix a commencé à avertir les utilisateurs soupçonnés d’utiliser le compte Netflix de quelqu’un d’autre via le partage de mot de passe. Peut-être planifier des mesures plus strictes. pic.twitter.com/oSWD90wkkT – Bernard (@BernardAzar) 11 mars 2021

Allemagne ne fait pas encore partie des pays dans lesquels cette nouvelle fonctionnalité est testée. Cependant, il semble clair que le processus plus difficile de partage de compte s’appliquera également dans ce pays.

Mais ne vous inquiétez pas: partager le compte Netflix pourrait être un peu plus fastidieux, c’est encore possible. Après tout, le titulaire du compte n’aurait qu’à transmettre le code de vérification correspondant après le contrôle.

Néanmoins, le service de streaming ne semble pas rendre les choses aussi faciles qu’avant et attacher plus d’importance à la connaissance de notre mot de passe Netflix. Après tout, l’entreprise compte désormais plus 200 millions d’abonnés actifs, dont plus de 74% spécifier de partager leurs informations d’identification avec d’autres.

Par conséquent, le service de streaming a été annulé déjà en 2019, prendre des mesures contre le partage de compte et met maintenant apparemment son plan en pratique.