Un soi-disant OnePlus Nord SE serait en route avec Snapdragon 765G

Ce n’était pas un secret que OnePlus en voulait plus, mais c’est que la signature du « ne jamais s’installer » et des « tueurs phares » est passée d’un smartphone par an – ou deux au plus – à plus de sept dans cet étrange parcours 2020.

Pas pour OnePlus dans cet étrange 2020 dans lequel de nombreux fabricants choisissent de changer leurs stratégies et leurs paradigmes.

Dans le cas du jeune constructeur chinois, pour la première fois sauter cette politique habituelle d’un ‘tueur de flaghsip’ annuel mis à jour plus tard au second semestre, afin de terminer l’année à la pointe du catalogue Android.

Ce cours Pete Lau a déjà lancé OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus Nord et les derniers OnePlus Nord N10 et N100 plus abordables, après que le fabricant chinois lui-même a confirmé que Nord serait une gamme de mobiles plus abordable et pas seulement un smartphone.

Il y a déjà six appareils, sept si celui dont on parle maintenant et que nous avons su de la main d’Android Central devient une réalité avant la fin de l’année, quelque chose que cependant nous ne voyons pas trop faisable, peu importe combien nous parlons un nouveau OnePlus Nord avec une coupe bon marché et une charge rapide, ce qui serait un ‘doit avoir’ pour ce Noël.

Ce serait l’hypothétique OnePlus Nord SE, qui conservera le Warp Charge 65 du Oneplus 8T

Les sources disent que ce nouveau OnePlus s’appellerait Nord SE, dans le développement interne, il s’appelle «Ebba», et occuperait la quatrième place du catalogue OnePlus Nord, avec design abordable mais spécifications très intéressantes pour gagner et convaincre dans la gamme la plus compétitive du marché.

Pour commencer J’implémenterais un panneau AMOLED qui commence également à se standardiser sur les smartphones plus basiques, et qui augmenterait considérablement le niveau des actuels Nord N10 et Nord N100 dotés d’écrans LCD.

Aussi, nous verrons Snapdragon 765G de Qualcomm avec connectivité 5G, ce qui montre déjà une bonne idée de l’intention de OnePlus.

En fait, l’ensemble et ce profil de smartphone seraient complétés par une batterie généreuse de 4500 mAh, mais surtout avec l’une des meilleures charges rapides du marché comme OnePlus Warp Charge 65 qui bénéficie de la gamme la plus élevée du fabricant chinois et qui promet des charges complètes en un peu plus d’une demi-heure.

L’appareil serait présenté dans un proche avenir, selon certaines sources consultées, il pourrait même être officiellement enseigné avant la fin de 2020, mais sa commercialisation serait fixée au premier trimestre 2021 cherchant à rivaliser parmi les meilleurs milieu de gamme avec un Fiche technique au-dessus du niveau moyen et des prix plus contenus.

De plus, contrairement à certains OnePlus Nord N10 et N100 conçus pour les États-Unis, ce OnePlus Nord SE serait spécifiquement profilé pour plaire aux utilisateurs européens et les marchés asiatiques émergents, avec l’Inde et l’Europe comme premiers marchés.

Qu’est-ce qui le différenciera du OnePlus Nord actuel?

