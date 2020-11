Les fans sentent que les écrivains ont changé le personnage de Madison depuis qu’elle est devenue l’intérêt amoureux de Kevin

C’est nous a finalement révélé qui était le fiancé de Kevin (Justin Hartley) – Madison Simons (Caitlin Thompson). Avant son aventure d’un soir avec Kevin, les téléspectateurs connaissaient Madison comme la meilleure amie de Kate (Chrissy Metz). Cependant, les fans soulignent que son personnage est très différent depuis qu’elle est devenue le nouvel amour de Kevin.

«C’est nous» Caitlin Thompson comme Madison et Justin Hartley comme Kevin | Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

« C’est nous »: voici où se situe la relation entre Madison et Kevin

dans le C’est nous Première de la saison 5, les téléspectateurs découvrent que Madison est celle que Kevin appelle son fiancé. Ils n’ont pas la proposition traditionnelle «sur un genou». Au lieu de cela, Kevin propose dans le bureau d’un médecin alors que les deux craignent d’avoir perdu l’un de leurs bébés.

«Nos bébés vont bien», commence Kevin. «Ils iront bien. Je sais que cela semble fou, mais je peux le voir. Nous allons avoir deux beaux bébés en bonne santé et ils vont être incroyables. Nous allons être des parents formidables ensemble. Je dis que nous venons de nous marier. Choquons le monde et marions-nous. Nous vivrons heureux pour toujours, tout ça.

Madison secoue la tête pour indiquer «Oui», mais dit plus tard à Kevin qu’il peut changer d’avis sur son mariage. Dans la voiture après le rendez-vous, les deux sont soulagés que leurs deux bébés soient en bonne santé. Kevin dit à Madison qu’il ne reprend pas la proposition et se réfère plus tard à elle comme son «fiancé» devant ses frères et sœurs.

Certains fans pensent que « This Is Us » a changé le personnage de Madison

Dans un fil récent sur Reddit, les fans ont commencé à discuter du personnage de Madison depuis que les téléspectateurs l’ont rencontrée dans la saison 1. Ils ont souligné que lorsque Kate rencontrait Madison, elle était pleine d’anxiété, et certains l’ont même appelée «odieuse». Cependant, depuis qu’elle a rencontré Kevin, les fans pensent qu’elle est une personne complètement différente.

«Depuis qu’ils ont fait d’elle un amour pour Kevin, ils semblent avoir radicalement changé son personnage», a écrit un fan sur Reddit. «Elle est soudainement décontractée, sereine et bien équilibrée, sans aucune de cette insécurité originelle qui l’a quittée.

« C’est nous » Justin Hartley comme Kevin, Caitlin Thompson comme Madison et Sterling K. Brown comme Randall | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

D’autres fans ajoutent qu’elle a un côté plus sérieux que les téléspectateurs n’ont jamais vu. Sa personnalité et ses blagues amusantes et hilarantes leur manquent.

« Oui, je suis totalement d’accord avec ça », a ajouté un autre fan. «Madison semble être une personne complètement différente comme ils la changent pour être plus compatible avec Kevin. J’aimais sa personnalité avant, donc c’est décevant!

D’autres téléspectateurs soulignent que les fans apprennent enfin à connaître la vraie Madison

«Ils ne l’ont pas changée», a déclaré un spectateur en désaccord. «Ils l’ont simplement rendue plus visible et moins bidimensionnelle. Elle a juste une bataille de personnages difficile à gagner parce que beaucoup de gens ne voulaient pas qu’elle soit la petite maman de Kevin, et ils doivent s’acclimater à elle en tant que personnage secondaire.

«C’est nous» Caitlin Thompson dans le rôle de Madison | NBC

D’autres fans ajoutent cela partout C’est nous, les scénaristes montrent comment chaque personnage a plusieurs couches. Il est temps pour eux de montrer les «différentes facettes de ce qui la rend sa. »

«De plus, elle a déjà mentionné qu’elle pouvait être elle-même autour de Kevin sans essayer d’être guillerette tout le temps», a souligné un autre fan. «Je pense qu’elle a toujours décrit cela [personality] alors elle n’avait pas vraiment besoin d’être elle-même avec les gens et de baisser sa garde.

Plusieurs fans ajoutent que Madison a «mûri en tant que personne», et il sera intéressant de voir comment son personnage grandit.