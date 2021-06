Comme Loki : d’autres personnages Marvel qui sont bisexuels

Épisode 3 de la série Loki sur le service de diffusion en continu Disney+ nous a laissé une grande révélation que les fans attendaient : le protagoniste de l’histoire était ouvertement bisexuel et est le premier à le faire dans le Univers cinématographique Marvel. C’est pour ça que ici, nous passerons en revue quels sont les autres personnages de la franchise qui ont été déclarés de la même manière. Regardez qui ils sont !

+ Psylocke

Elizabeth Braddock est née en Angleterre et est la sœur de Brian Braddock ou Captain Britain. Dans Daredevils # 3, il travaille pour l’organisation gouvernementale STRIKE et se teint les cheveux en violet, mais en atteignant les X-Men, il retrouve sa couleur caractéristique. Elle est ouvertement bisexuelle et a eu des relations avec des hommes et des femmes. Elle était un couple d’Arcángel (homme) puis de Cluster (femme).

+ Electro

Maxwell Dillon des grands méchants de Spider-Man, que l’on retrouvera dans No Way Home interprété par Jamie Foxx. Dans les bandes dessinées, il a été décrit comme bisexuel : dans Marvel Knights, Spider-Man # 2 révèle qu’il a eu des expériences lors de son dernier séjour en prison, qui lui ont montré une nouvelle facette.

+ Destin

Irene Adler est l’un des personnages féminins principaux des X-Men, ainsi que l’un des méchants les plus puissants, notamment dans les éditions des années 80. Elle est également déclarée bisexuelle, bien que nous ayons rencontré plus d’un couple féminin, que nous parlera de suite.

+ Mystique

Raven Darkhölme fait également partie de cette liste et a su utiliser sa capacité à prendre la forme qu’elle voulait plus d’une fois. Elle a eu plusieurs amants masculins et féminins, mais aucun comparé à Irene Adler, avec qui elle a dirigé la Confrérie des Mutants pendant un certain temps.

+ Mme. Amérique

Lorsque Marvel a commencé à lancer sa gamme de bandes dessinées axée sur la communauté latine, América Chávez est apparue et se définit comme une adolescente bisexuelle qui porte généralement des vêtements qui rappellent beaucoup Captain America.

