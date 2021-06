Un scientifique australien découvre «Chocolate Frog»; l’appelle un nouvel ajout au règne animal

01 juin 2021 20:39:34 IST

Une espèce unique de grenouille qui semble être fabriquée à partir de chocolat vit dans les forêts tropicales de Nouvelle-Guinée, en Australie. Une équipe de scientifiques australiens qui est tombée sur cette espèce l’a appelée « grenouille en chocolat » en raison de sa couleur et de sa texture. Habituellement, les grenouilles arboricoles sont connues pour leur couleur de peau verte, mais en raison de leur coloration brune, les scientifiques ont retenu le nom de « grenouille au chocolat ». Un scientifique australien, Steve Richards, a repéré la créature pour la première fois en 2016. Il a également pris quelques spécimens pour des tests génétiques et des recherches.

Au cours de ses découvertes, Richards a appris que les grenouilles de couleur cacao étaient une nouvelle espèce et un ajout à notre règne animal.

Cette « grenouille en chocolat » s’appelle Litoria mira qui est inspiré de l’adjectif latin mirum. Le mot mirum signifie surpris ou étrange, ce qui indique à juste titre que le scientifique a été surpris après avoir découvert un genre de grenouilles arboricoles à prédominance australienne Litoria.

Paul Oliver du Center for Planetary Health and Food Security et du Queensland Museum a décrit la découverte dans le journal intitulé « Multiples colonisations trans-détroit de Torres par des grenouilles arboricoles dans le groupe Litoria caerulea, avec la description d’une nouvelle espèce de Nouvelle-Guinée ».

Dans sa déclaration par le biais de l’Australian Journal of Zoology, Oliver a déclaré: « Le plus proche parent connu de Litoria mira est la grenouille verte australienne. Les deux espèces se ressemblent sauf une est généralement verte, tandis que la nouvelle espèce a généralement une belle couleur chocolat ».

Plus loin dans la recherche, ils ont appris que les grenouilles vertes (Litoria caerulea) peuvent être trouvées dans le nord et l’est de l’Australie et pourraient être répandues dans toute la Nouvelle-Guinée.

Il y a environ 2,6 millions d’années, l’Australie et la Nouvelle-Guinée étaient autrefois liées par la terre. Mais maintenant, la Nouvelle-Guinée est dominée par la forêt tropicale. Pendant ce temps, le co-auteur Steve Richards du South Australian Museum a affirmé que la grenouille vit dans des zones très chaudes et marécageuses avec beaucoup de crocodiles, ce qui décourage l’exploration.

