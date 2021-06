Le latin est-il une langue morte?

La langue latine était parlée dans tout l’Empire romain. Mais aucun pays ne le parle officiellement maintenant, du moins pas sous sa forme classique. Alors, le latin s’est-il vraiment effacé lorsque l’empire romain a cessé d’exister?

Rome était l’un des plus grands empires du monde , mais peu à peu l’emprise de Rome sur ses colonies diminua jusqu’à ce qu’elle perde complètement le contrôle. Malgré cela, le latin est resté la lingua franca dans une grande partie de l’Europe des centaines d’années après cela. La réponse à la question de savoir quand est mort le latin, la langue de la Rome antique, est compliquée. Il n’y a pas de date dans les annales de l’histoire pour marquer la fin du latin en tant que langue parlée, et certains diront que c’est parce qu’il n’est jamais vraiment mort.

Le Vatican peut encore donner des messes en latin, mais pratiquement personne en Italie n’utilise le latin au quotidien. Néanmoins, cela n’équivaut pas à la mort du latin, a déclaré Tim Pulju, maître de conférences en linguistique et en classiques au Dartmouth College dans le New Hampshire.

« Le latin n’a pas vraiment cessé d’être parlé », a déclaré Pulju à 45Secondes.fr. « Il a continué à être parlé nativement par des gens en Italie, en Gaule, en Espagne et ailleurs, mais comme toutes les langues vivantes, il a changé avec le temps. »

Fondamentalement, les modifications du latin étaient particulières aux nombreuses régions différentes de l’ancien Empire romain, et au fil du temps, ces différences se sont développées pour créer des langues entièrement nouvelles mais étroitement liées. « Ils se sont progressivement ajoutés au fil des siècles, de sorte que finalement le latin s’est développé en une variété de langues distinctes les unes des autres, et également distinctes du latin classique », a déclaré Pulju. Ces nouvelles langues sont ce que nous appelons maintenant les langues romanes, qui comprennent français , italien , Portugais, roumain et espagnol.

De telles évolutions linguistiques se produisent avec chaque langue. Prenons l’anglais, par exemple. « L’anglais est parlé en Angleterre depuis plus d’un millénaire, mais il a changé au fil du temps, comme cela est évident si vous comparez l’anglais actuel à l’anglais élisabéthain, comme on le voit à Shakespeare », a déclaré Pulju. « L’anglais élisabéthain, d’il y a environ quatre siècles, nous est encore largement compréhensible, mais l’anglais de Chaucer, datant du 14ème siècle, l’est beaucoup moins. Et l’anglais de ‘Beowulf’, d’environ l’an 1000, est si différent de anglais moderne [it’s] pas compréhensible pour nous aujourd’hui. »Mais personne ne dirait que l’anglais est une langue morte – il a simplement changé très progressivement sur une longue période de temps.

La seule différence entre l’anglais et le latin est que l’ancien anglais s’est développé en anglais moderne et en anglais moderne seul, alors que le latin classique s’est diversifié et a donné naissance à un certain nombre de langues différentes. C’est pourquoi les gens ont tendance à penser, peut-être à tort, que le latin est une langue éteinte.

Les langues peuvent cependant disparaître; Parfois, les locuteurs natifs d’une langue meurent tous, ou avec le temps, leur langue maternelle change jusqu’à ce qu’il ne reste finalement plus de locuteurs parlant couramment.

Cela s’est produit avec la langue étrusque, parlée à l’origine dans la Toscane moderne en Italie. « Après la conquête de l’Étrurie par les Romains, les générations successives d’Étrusques ont continué à parler étrusque pendant des centaines d’années, mais certains Étrusques, naturellement, ont appris le latin comme deuxième langue; de ​​plus, de nombreux enfants ont grandi bilingues en étrusque et en latin », a déclaré Pulju. « Finalement, les avantages sociaux de parler latin et d’avoir une identité de romain l’emportaient sur ceux de parler et d’être étrusque, de sorte qu’au fil des générations, de moins en moins d’enfants ont appris l’étrusque. » Le résultat final est que la langue étrusque est tout simplement morte.

Les langues mourantes ne sont pas non plus un phénomène ancien. «Cela arrive également aux langues autochtones dans de nombreux endroits du monde aujourd’hui», a déclaré Pulju. le Le Moyen-Orient est en quelque sorte un point chaud pour les langues mourantes , ce qui peut se produire lorsque la société est stigmatisée par le fait de parler une langue non courante, que la langue n’est pas enseignée dans les écoles et que des mesures plus brutales sont prises, telles que le nettoyage ethnique et la violence perpétrée contre les minorités. UNESCO estimations qu’au moins la moitié des 7 000 langues parlées dans le monde aujourd’hui seront éteintes avant la fin de ce siècle.

Alors, quand est-ce que le latin est mort? Ce n’est pas le cas, cela a simplement évolué.

