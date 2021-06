Tom Hardy a été interdit de rendre visite à Charles Bronson en prison

Hardy a joué le tristement célèbre détenu dans le film de 2008 Bronson, et en préparation pour le rôle, l’acteur a passé du temps à connaître Bronson et lui a rendu visite en prison.

Cependant, le fils de Bronson, George Bamby, a déclaré qu’une fois que le film avait été diffusé dans les cinémas, Hardy avait appris qu’il ne pouvait plus lui rendre visite en prison.

Bamby est apparu sur Anything Goes with James English, où il a déclaré: « Je ne pense pas qu’il a parlé à Tom pendant quelques années, mais c’est comme n’importe quoi avec Charlie …

«Tom était vraiment gentil avec lui, car manifestement il voulait faire le film et il est allé voir et tout apprendre sur lui et tout le reste.

« Mais depuis Bronson est sorti, le service pénitentiaire a interdit à Tom de lui rendre visite. «

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Bamby a répondu: « Eh bien, parce qu’il venait de sortir un film, Bronson. UNEEt c’est une superproduction hollywoodienne et c’est partout et tout le monde le sait.

« Ils ne veulent pas que les prisonniers soient dépeints comme de grandes stars de cinéma. »

Bamby a déjà déclaré que les gardiens de prison lui avaient dit que son père était « 20 fois plus dur » que Hardy.

Dans une interview avec 45secondes.fr, il a déclaré: « Il a vu le film, et il a trouvé que c’était absolument génial. Il pensait que Tom Hardy avait fait du bon travail et l’a bien décrit.

« Mais, le plus drôle, c’est que quand je vais le voir en prison, la quantité de vis qui m’ont dit ‘as-tu vu ce film sur ton père, Bronson? ‘

George Bamby et son père en prison. Crédits: George Bamby

« Je vais » ouais « et ils disent: » Eh bien, vous l’avez vu dans le film et vous avez vu Tom le jouer dans le film, multiplié par 20 et c’est à quoi ressemble vraiment votre père dans un combat « .

« Les vis disent que le film Bronson lui a fait paraître un peu une pensée, parce qu’il est comme 20 fois plus dur que ça.