Un «  No Brainer  » pour profiter de la puissance de la PS5, Wreckfest Dev taquine

Wreckfest est tranquillement devenu l’un des meilleurs coureurs disponibles sur PlayStation 4, mais il tourne à 30 images par seconde, ce qui est loin d’être idéal pour un titre de ce genre. Beaucoup avaient espéré que la version serait mise à niveau sur PS5 comme Ghost of Tsushima et God of War, et fraîchement d’une mise à jour qui fait passer les performances du titre à 4K et 60 images par seconde sur Xbox Series X, le développeur a laissé entendre qu’un une mise à niveau similaire peut être sur les cartes pour le système de nouvelle génération de Sony.

« Cela semble être une évidence de tirer parti de la puissance de la PS5 », a déclaré un porte-parole de Bugbear en réponse à la question d’un fan, « et nous pensons que Wreckfest en bénéficierait énormément. » Ce n’est pas une confirmation pure et simple, mais il semble assez clair qu’une mise à jour est en cours pour nous.

Pour l’instant, les propriétaires existants peuvent s’attendre à un nouveau tournoi appelé Woodland Dash, qui comprend de nouveaux itinéraires pour le Pinehills Raceway et une voiture de récompense gratuite: la Hammerhead RS. Le jeu a également été corrigé avec une longue liste de corrections de bogues, que vous pouvez en savoir plus ici.