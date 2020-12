L’épouse de Tyrese Gibson: Qui est Samantha Gibson?

Tyrese Gibson, connu sous le nom de Tyrese, est apparu dans des émissions de télévision et des films comme Bébé garçon, Quatres freres, Le rapide et le furieux série, et le Transformateurs des films.

Il a également vendu des millions de disques et a sorti six albums solo – parlez de talent!

Sa femme, Samantha Gibson, a donné naissance au premier enfant du couple en 2018, et alors que leur relation semblait solide dès le départ, Gibson s’est rendu sur Instagram pour révéler que lui et Samantha mettaient fin à leur mariage après près de quatre ans.

Qui est la femme de Tyrese Gibson, Samantha Gibson?

Lisez la suite pour tous les détails sur Samantha Gibson, sa relation avec Tyrese et leur déclaration commune annonçant la « décision difficile » de cesser de fumer avant la nouvelle année.

Samantha Gibson est une travailleuse sociale accomplie.

Gibson se bat pour les enfants et les victimes de la traite des êtres humains, traitant des affaires pour la Division des services à la famille et à l’enfance en Géorgie.

Elle défend également Project Safe Inc, selon son profil LinkedIn. Lee a bâti une carrière réussie, vivant «confortablement avec un salaire élevé».

Elle est originaire du New Jersey.

Gibson est originaire de Dayton, New Jersey, et vit maintenant à Athènes, en Géorgie.

Elle a également changé son nom de famille de Lee à Gibson après avoir épousé son mari.

Samantha Gibson est titulaire d’une maîtrise.

Gibson a obtenu sa maîtrise en travail social de l’Université de Géorgie en 2015 après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en psychologie de l’école en 2012.

Donc, non seulement elle est magnifique, mais elle est aussi extrêmement intelligente! Et pas seulement cela, mais elle a également reçu sa certification en mixologie et barman de la Professional School of Atlanta en 2014.

Elle a changé de nom.

Avant son mariage avec Gibson, elle s’appelait également Samantha Schwalenberg. Alors qu’elle passe toujours par Lee en public, elle a pris le nom de famille de son mari.

L’ancien nom est utilisé dans le profil LinkedIn de Lee et apparaît également dans un article de 2011 d’un journal scolaire de l’Université de Géorgie, qui mentionne la participation de Lee au concours Ms. Latin UGA de l’école.

Samantha et Tyrese sont ensemble depuis 2016.

Lee et Gibson se sont rencontrés par le biais d’amis communs et sont ensemble depuis au moins 2016. Le couple a été photographié pour la première fois ensemble lors d’un événement caritatif à Atlanta en décembre 2016, bien que Gibson ait plus tard qualifié Lee de «future épouse».

Les deux se sont mariés en 2017.

Les deux se sont mariés lors d’une cérémonie secrète le jour de la Saint-Valentin 2017. Gibson a révélé le mariage dans une vidéo Instagram désormais supprimée, mais n’a révélé l’identité de sa nouvelle épouse que plus tard. « TMZ a vraiment raison! » Gibson a sous-titré une publication Instagram après que TMZ ait rapporté pour la première fois l’identité de Lee.

Le couple a un enfant ensemble.

Le 1er octobre 2018, Lee a donné naissance à leur fille, Soraya Lee Gibson. Tyrese s’est rendu sur Instagram pour annoncer la naissance, mais pas avant d’avoir organisé une séance photo sexy de maternité avec sa femme en juillet 2018.

Gibson a une fille de dix ans, Shayla, de sa première marraige à Norma Gibson. Les deux ont mis fin à leur mariage en 2009, mais l’ancien couple a été empêtré dans une bataille contentieuse pour la garde après que l’ex-femme de l’acteur ait accusé Gibson d’abus.

Heureusement, un juge a finalement rejeté la demande de l’ex-épouse d’une ordonnance de non-communication permanente, accordant à Gibson la garde partagée à 50/50 de sa fille en novembre 2017.

Tyrese s’est rendu sur Instagram pour annoncer leur séparation.

Dans un long post Instagram le 30 décembre, Tyrese a publié une déclaration sur l’état de sa relation avec Samantha, dont une partie se lisait:

« Nous avons décidé de faire une déclaration sur un développement douloureux et significatif dans nos vies. Après beaucoup de réflexion, de réflexion et de prière, nous avons malheureusement pris la difficile décision de nous séparer et de divorcer officiellement. Notre intention est de rester les meilleurs amis et coparents forts. Nous nous sentons incroyablement bénis de nous être rencontrés et profondément reconnaissants pour les 4 années que nous avons été mariées. Notre voyage ensemble a été une chevauchée de hauts et de bas, mais c’est un voyage qu’aucun de nous n’aurait choisi de faire avec quelqu’un d’autre. Nous avons vraiment tellement d’amour et de respect les uns pour les autres. Nous avons tous les deux énormément grandi au sein de cette relation; nous avons partagé tant de beaux souvenirs et moments, et nous avons également hâte de voir le futur incroyable que nous avons devant nous individuellement. «

On dirait que les choses se sont terminées dans des conditions correctes, mais néanmoins, un autre couple de célébrités mord la poussière en 2020.

Kayla Kibbe est une écrivaine qui termine son dernier semestre au Connecticut College, où elle étudie l’anglais avec une concentration en écriture créative. Elle couvre l’actualité des célébrités et du divertissement, l’amour et les relations, et l’astrologie.