Dave Bautista, qui joue Drax, parle de la fin des  »Gardiens de la Galaxie »

dave baptistechargé de jouer le charismatique mais mortel Drax the Destroyer dans l’univers cinématographique Marvel, vient de faire sa déclaration à la fin de la gardiens de la Galaxie dans le prochain épisode, comme confirmé James Gunn la personne en charge de la réalisation du film. Selon les mots de Bautista, Guardians Vol.3 « fera la boucle » dans son voyage cinématographique.

« C’est notre troisième film, nous allons le finir », a déclaré Bautista à l’animateur Brandon Davis sur le podcast. phase zéro de ComicBook.com. « Ça a été une super course avec quelques bosses. J’ai donc hâte d’y être. Mon casting et évidemment le réalisateur, James Gunn, sont comme une famille pour moi. »

Bautista a poursuivi: « C’est là que mon voyage a commencé. La boucle est bouclée et j’ai hâte de le terminer. Et c’est doux-amer. Je veux dire, je fais Guardians depuis 2013. Quand ça sortira, ça va être 2023, donc c’est un voyage de 10 ans. » ans. Vous savez, tout doit finir. »

En mai 2021, Bautista a déclaré que le troisième film des Gardiens de la Galaxie serait sa dernière performance en tant que Drax. « En ce qui concerne mes fonctions, j’ai Guardians 3, et ce sera probablement la fin de Drax. » Peu de temps après, Bautista a clarifié ses commentaires, déclarant que même s’il s’éloignerait probablement de la franchise, Drax pourrait être joué par un autre acteur à l’avenir.

« Drax ne va nulle part », a-t-il déclaré. « Il ne sera tout simplement pas joué par ce type ! Au moment où G3 sortira, j’aurai 54 ans pour l’amour de Dieu ! Je m’attends à ce que tout commence à couler d’une minute à l’autre maintenant. » Cela dit, Gunn lui-même est également intervenu, affirmant que Bautista « ne pourrait jamais être remplacé ».

Bautista est devenu célèbre en tant que lutteur professionnel pour le WWE en 2000 avant d’être appelé sur la liste principale de la société en 2002. Sous le nom de ring « Batista », il est devenu l’une des plus grandes stars de l’histoire de la société de lutte. De là, sa carrière d’acteur remonte à 2006, lorsque Bautista est apparu dans un épisode de « Smallville » et a fait une apparition non crédité dans le film »Parent étrangers ».

Toujours avec la fin de l’acteur en tant que Drax dans »Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 »Bautista a encore quelques apparitions en attente avec le personnage, car il apparaîtra dans le prochain film God of Thunder, »Thor: Amour et Tonnerre »qui sortira le 8 juillet de cette année et également dans » Les Gardiens de la Galaxie Spécial Fêtes »le spécial Noël qui sortira sur Disney+ en décembre.