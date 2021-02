Dans quels cas dois-je faire faire réparer ou remplacer mon pare-brise de voiture abimé ?

Si vous conduisez depuis un certain temps, vous connaissez probablement cette sensation qui suit le craquement d’un caillou rebondissant sur votre pare-brise. Lorsque vous l’inspectez enfin les dommages, une question vous vient inévitablement à l’esprit : Puis-je le faire réparer ou dois-je tout remplacer ? La réponse n’est peut-être pas aussi simple que vous le pensez ! Aujourd’hui, nous allons éclaircir ces questions et d’autres encore en discutant du moment où vous devez réparer votre pare-brise et de celui où il est temps de le remplacer.

Types de dommages au pare-brise

Les dommages au pare-brise de votre véhicule peuvent avoir des origines diverses, mais tous les dommages ne sont pas les mêmes. Les dommages causés par un petit caillou ou une collision avec un animal peuvent avoir un impact très différent (sans jeu de mots) sur votre pare-brise et sur la façon dont vous le manipulez. Mais avant de parler des types de dommages, il est important de savoir comment un pare-brise est assemblé.

Le verre automobile, ou verre de pare-brise, est parfois appelé verre de « sécurité ». En effet, il ne s’agit pas d’une seule pièce, mais de deux pièces séparées par une couche de plastique laminé. Si un objet heurte votre pare-brise, cette conception lui permet de se briser en morceaux beaucoup plus petits et l’empêche de se briser en morceaux beaucoup plus grands et dangereux.

Eclat

Un éclat est une petite tache causée par un impact qui brise une partie de la couche de verre. Elle peut généralement être réparée si elle est suffisamment petite. Cependant, si l’éclat est suffisamment profond pour pénétrer la couche interne du plastique, vous pouvez envisager un remplacement. Bien que les petits éclats ne soient pas un problème majeur en soi, ils peuvent souvent être à l’origine de la formation de fissures.

Un pare-brise avec un éclat peut être réparé sous certaines conditions, comme sa taille et son emplacement. Nous détaillons l’éligibilité de la réparation du pare-brise plus bas dans notre article.

Fissures

Contrairement à un éclat, une fissure se distingue par le fait qu’il s’agit d’une ligne où un seul morceau de verre a commencé à se séparer complètement. Bien que ces fissures puissent être petites au départ, elles peuvent (et c’est généralement le cas) se développer au fil du temps.

Que le pare-brise soit exposé aux rayons chauds du soleil ou à l’air froid, les changements de température peuvent le faire se dilater et se contracter. Si vous avez une fissure dans votre pare-brise, ce processus peut entraîner sa propagation progressive.

De petites particules de saleté peuvent également se retrouver au début d’une fissure, ce qui peut éventuellement l’aggraver. Si votre pare-brise est fissuré, un petit morceau de ruban adhésif peut être une solution temporaire pour l’empêcher de s’étendre.

Enfin, le stress quotidien que subit votre véhicule peut aggraver une fissure. Lorsque vous roulez sur des dos d’âne, des nids de poule et des routes irrégulières, le choc se propage à l’ensemble de votre véhicule. Ce stress répétitif peut également provoquer la propagation des dégâts.

En dehors de ces deux grands groupes, il n’est pas rare de voir une combinaison des deux et de tout ce qui se trouve entre les deux.

Vous l’aurez compris une fissure est autrement plus impactante qu’un simple éclat, le remplacement d’un pare-brise fissuré est donc obligatoire dans tous les cas.

Quand puis-je réparer mon pare-brise endommagé ?

Comme vous pouvez l’imaginer, la réparation d’un pare-brise endommagé est souvent moins coûteuse qu’un remplacement complet. La capacité d’un spécialiste de la vitre automobile à réparer les dommages dépend de divers facteurs, tels que le type de défaut, la taille et la quantité.

Si la taille d’un impact est inférieure au diamètre d’une pièce de monnaie de 2 €, qu’il ne se situe pas dans le champ de vision du conducteur, est à au moins 2 cm du détecteur de pluie et à au moins 4 cm du bord du vitrage, il est alors possible de le faire réparer mais il faut vérifier avec un professionnel comme Carglass®. Si ces conditions ne sont pas respectées alors le remplacement du pare-brise devient obligatoire.

Par ailleurs, il est important de savoir qu’un dégât dans le champ de vision du conducteur fera l’objet d’une contre-visite au contrôle technique.

Si le dommage peut être réparé, il est préférable de le faire le plus rapidement possible. Même une petite fissure peut finir par s’étendre et vous obliger à la remplacer.

Quand dois-je remplacer mon pare-brise endommagé ?

Dans certains cas, il devient évident que votre pare-brise doit être remplacé. Par exemple, si un camion transportant une cargaison lourde en laisse accidentellement échapper un objet et qu’il perce un trou dans votre pare-brise, il vous faudra un nouveau pare-brise.

Mais ce n’est pas toujours aussi évident que dans l’exemple ci-dessus. Parfois, des fissures beaucoup plus petites et même des éclats peuvent nécessiter l’installation d’un nouveau pare-brise.

En général, si vous avez trois fissures ou plus sur votre pare-brise, vous devrez probablement le remplacer. Après avoir subi un certain nombre de dommages, ils commencent à perdre leur capacité à résister à d’autres impacts. Il peut également être nécessaire de remplacer votre pare-brise si une fissure particulière est d’environ ou plus que la largeur d’une pièce de 2€ dont nous avons parlé plus haut.

Les dommages causés au côté conducteur du pare-brise nécessitent généralement un remplacement complet car les réparations laissent souvent au moins quelques traces résiduelles. Une rupture sur le bord ou près du bord de votre pare-brise peut affaiblir son intégrité structurelle, ce qui signifie généralement qu’un remplacement est nécessaire.

Parfois, la couche interne de plastique peut se décolorer si elle est exposée trop longtemps aux éléments. Pour cette raison, vous pouvez vouloir remplacer le pare-brise même si la réparation est une option.

Puis-je attendre pour réparer ou remplacer mon pare-brise ?

Quel que soit le type de pare-brise, les dommages causés à un pare-brise sont graves et doivent être réparés le plus rapidement possible. Les pare-brises peuvent sembler être un dispositif de sécurité banal, mais ils sont incroyablement importants. Un pare-brise endommagé perd sa capacité à résister à l’impact d’un objet volant et peut devenir un sérieux obstacle visuel. En fait, vous pouvez même échouer à l’inspection de votre voiture si l’installation juge que l’obstruction est suffisamment grave.

Si un petit éclat ou une fissure peuvent sembler insignifiants au début, ils le restent rarement. Plus une fissure ou un éclat s’étend, plus votre pare-brise s’affaiblit, ce qui augmente la probabilité qu’il se brise complètement et devienne un véritable danger pour la conduite. Comme c’est le cas pour la plupart des réparations automobiles, plus vous attendez, plus cela risque d’être coûteux.

Où faire réparer ou remplacer mon pare-brise ?

Après avoir lu cet article vous avez saisi que, concernant votre sécurité, il n’y pas de place à laisser au hasard, les réparations doivent être faite par des professionnels.

