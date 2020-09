Un mobile qui change de couleur en appuyant sur un bouton: Vivo montre sa dernière et étonnante technologie vidéo

Vous appuyez sur un bouton de votre mobile et soudainement il passe d’un dégradé bleuâtre à des tons gris, vous appuyez à nouveau dessus et il redevient bleu. Curieusement, c’est quelque chose de possible à faire, du moins dit Vivo. Le fabricant asiatique a publié une nouvelle vidéo démontrant cette caractéristique particulière pour leur avenir les smartphones qui peut changer de couleur sur simple pression d’un bouton.





En janvier dernier avec le CES de OnePlus, ils nous ont surpris avec le OnePlus Concept One, qui permettait entre autres de “couvrir” les lentilles de la caméra arrière en assombrissant le verre. Il semble que cette même technologie soit celle que Vivo a décidé d’utiliser pour son changement de couleur à l’arrière du mobile.

La marque a publié une vidéo dans Wiebo montrant comment le téléphone change de couleur grâce au verre électrochrome. Dans le cas de Vivo ils se déplacent entre un dégradé bleu profond et un gris aux tons bleuss aussi. C’est mieux vu dans la vidéo:





Une autre vidéo est apparue montrant essentiellement la même chose:

Enfin, @UniverseIce a posté sur Twitter une vidéo qui montre également cette “décoloration” de l’arrière du téléphone selon que l’on appuie ou non sur le bouton:

Une marque de téléphones mobiles développe un téléphone mobile avec une coque arrière décolorée, qui peut ajuster la vitesse de décoloration. Peut-être que le téléphone intelligent n’aura qu’une seule couleur à l’avenir: la décoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL – Univers de glace (@UniverseIce) 3 septembre 2020

La “magie” derrière le verre électrchromique

Ce qui est certain, c’est que le verre électrochrome n’est pas une technologie nouvelle. Peut-être sur mobile, mais pas dans d’autres secteurs. Depuis des années, ce concept a été utilisé pour modifier la teinte du verre dans les avions, les hôtels ou les voitures de luxe. Cette technologie permet au matériau de changer de couleur grâce au changement de tension qui lui est appliqué.

Pratiquement dans toutes les occasions, il passe d’un verre transparent à un verre teinté et assombri, comme dans le mobile OnePlus. Je vis pourtant semble être allé plus loin cette fois en jouant avec un bleu et sa décoloration devenir de l’argent. En tout cas, il semble que pour le moment la technologie se limite à “deux couleurs” et ne permet pas de passer à une plus grande variété de couleurs.

Nous verrons si dans les prochains mois les téléphones haut de gamme de Vivo intègrent cette nouvelle technologie. Ils assurent dans la vidéo qu’ils ont également essayé de prendre soin de l’efficacité de la technologie pour éviter que la consommation de la batterie soit élevée lors de l’activation, de la désactivation ou de l’utilisation de ce changement de couleur. Une personnalisation du téléphone intelligent ce qui est certainement unique.

Via | XDA

Plus d’informations | Weibo