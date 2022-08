Il a été rapporté qu’un film Pac-Man en direct est maintenant en production

Une adaptation live-action du jeu vidéo emblématique Pac-Man arrive. L’Associated Press affirme qu’une interprétation en direct du favori d’arcade vintage sortira bientôt en salles.

Même si les films de jeux vidéo n’ont pas exactement la meilleure image, celui-ci a tout à fait le pedigree : il a été créé par Bandai Namco Entertainment, la société qui a créé les jeux originaux, et son récit a été inspiré par un concept de nul autre que Chuck. Williams, le développeur de Sonic the Hedgehog.

Pac-Man, un jeu de pièce de monnaie légendaire, a joué un rôle crucial dans l’explosion des jeux vidéo des années 1980. Après sa sortie en 1980, Ms. Pac-Man et l’emblématique Pac-Land se sont rapidement imposés comme les piliers de l’arcade.

Le jeu traditionnel a été joué par tous. Inky, Blinky, Pinky et Clyde ne sont que quelques-uns des fantômes auxquels le héros de Pac-titular Man doit échapper alors qu’il navigue dans divers labyrinthes. On ne sait pas exactement comment cela se déroulera dans la vraie vie.

Pac-Man et les aventures fantomatiques de Disney XD ont tiré sur le favori de l’arène en 2013, mais le long jeu d’arcade a déjà été inclus dans un certain nombre de dessins animés au fil des ans, notamment le classique Hanna-Barbera, qui a fait ses débuts sur ABC. en 1982.

Les studios à l’origine du film Disney + Clouds et de la série CW My Last Days, Bandai Namco Entertainment et Wayfarer Studios collaboreront sur la fonction d’action en direct de Pac-Man.

Avec Chuck Williams et Tim Kwok de Lightbeam, Wayfarer Studios, Justin Baldoni, Manu Gargi et Andrew Calof se joignent en tant que producteurs.

On ne sait pas comment Pac-Man fonctionnerait dans un cadre d’action en direct, mais ce n’est pas la première fois que le personnage emblématique du jeu vidéo apparaît sur un grand écran.

Le film de jeu vidéo Pixels, mettant en vedette Adam Sandler, Kevin James, Josh Gad et Peter Dinklage, mettait en vedette Pac-Man. Dans Wreck-It Ralph et sa suite, d’autres personnages de Pac-Man ont également fait des apparitions prédites.