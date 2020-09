La saison compétitive 24 d’Overwatch est maintenant en ligne

Préparez-vous pour une toute nouvelle saison de Roadhog partout dans vos parties classées Overwatch. Blizzard Entertainment

Le début des séries éliminatoires de l’Overwatch League n’est pas la seule chose qui se passe dans le monde de Overwatch aujourd’hui. Il est temps de parcourir à nouveau vos matchs de placement. La saison 23 de Competitve s’est terminée aujourd’hui et la saison 24 a commencé immédiatement après pour la file d’attente de rôles et la file d’attente ouverte.

Bien qu’il n’y en ait pas Overwatch mises à jour du gameplay spécifiquement liées à la nouvelle saison, il y a une méta légèrement différente cette semaine à la suite d’un patch déployé lundi. Blizzard a considérablement réduit le DPS et la puissance de guérison de plusieurs héros de dégâts et de soutien, ce qui fait suite à un autre patch qui a réduit l’efficacité de certains réservoirs de bouclier.

‘Overwatch ‘Nerfs Beaucoup de DPS et de héros de soutien avec Orisa Obtenir un BuffPar Kris Holt

Après Overwatch saison 23 terminée, vous aurez reçu des points de compétition bonus si vous avez terminé vos matchs de placement. Il vaut donc probablement la peine de vérifier si vous en avez assez pour acheter un pistolet en or pour l’un de vos héros.

En plus des points de compétition, vous pouvez gagner des sprays et des icônes de joueur pour terminer vos matchs de placement de la saison 24. Comme toujours, les joueurs qui terminent dans le top 5o0 dans l’un des classements de la file d’attente de rôles ou de la file d’attente ouverte réclameront une icône de joueur supplémentaire et un spray animé.

Blizzard est passé à un calendrier cohérent pour chaque Overwatch saison il y a quelque temps. En tant que telle, la saison 24 se terminera le premier jeudi de novembre – 5 novembre, en d’autres termes. Si le schéma se confirme, la saison 25 commencera immédiatement après. Cela pourrait être une distraction bienvenue de toutes les retombées de l’élection présidentielle qui aura lieu quelques jours à l’avance.

