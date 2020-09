Microsoft Flight Simulator atteint 1 million de joueurs

Une saga de 38 ans qui continue d’atteindre des records n’est pas quelque chose de très courant, mais c’est ce qui se passe avec Microsoft Flight Simulator. La dernière édition est sortie il y a à peine deux semaines et a déjà atteint un énorme million de joueurs exclusifs qui ont pu voler dans leur ciel virtuel.

Le nombre de pilotes virtuels a fait de cet épisode de la franchise le lancement le plus réussi de l’histoire du Xbox Game Pass pour PC.

Microsoft Flight Simulator en chiffres

La romance et le plaisir de voler, même dans un environnement virtuel, sont impossibles à mesurer en nombre froid, mais on peut parler d’un autre type de statistique grâce au système de relais de données du simulateur dans Xbox Game Pass. À ce jour, les pilotes virtuels ont effectué plus de 26 millions de vols équivalant à un milliard de miles, en chiffres réels, ce serait quelque chose comme faire le tour du monde 40 000 fois. Pas même Jules Verne lui-même n’a osé écrire sur un tel exploit.

Pour que les pages de notre journal de vol ne soient pas en reste, Microsoft prévoit de continuer à ajouter du contenu à son simulateur d’étoiles en ajoutant non seulement des scénarios mais également des améliorations constantes (comme le correctif sorti il ​​y a quelques jours) et même un DLC thématique dont le contenu est pour l’instant gardé en réserve et qui a peut-être quelque chose à voir avec la course comme cela s’est produit avec Flight Simulator X.

Pour l’instant, nous allons continuer à explorer ce monde virtuel à partir des commandes de notre avion préféré. Si vous ne l’avez pas encore fait et que vous voulez savoir ce que nous avons pensé de ce titre, vous pouvez lire notre analyse ou même savoir à quoi ressemblait l’une des premières versions de la franchise, c’est que dans Xbox Generation nous avons tout. Bons vols.