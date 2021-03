Un juge interrompt le blocus de Xiaomi par Trump: détermine qu’il n’est pas une menace pour les États-Unis et l’empêche de s’inscrire sur sa liste noire

Le 15 janvier, le ministère de la Défense des États-Unis a annoncé le processus visant à inclure Xiaomi avec d’autres entreprises sur sa liste noire. Cette liste noire interdit aux Américains d’investir dans les entreprises qui y figurent. Xiaomi a fait appel de la décision et maintenant, deux mois plus tard, un juge américain a accepté.





Invoquant des problèmes de sécurité, le gouvernement Trump dans l’une de ses dernières décisions avant de quitter le pouvoir a demandé l’inclusion de Xiaomi sur cette liste. Le motif? Des soupçons selon lesquels il a collaboré et entretenu des liens avec l’armée chinoise. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une liste différente de celle sur laquelle se trouve Huawei.

« Le tribunal est quelque peu sceptique »

Ce sont les mots que le juge a commentés sur Xiaomi et son blocus aux États-Unis. Selon le juge, ne croit pas que des intérêts de sécurité nationale impérieux soient réellement impliqués. Par conséquent, il a décidé de bloquer temporairement le processus d’inclusion de Xiaomi sur la liste noire du Pentagone.

Xiaomi en janvier dernier, a fait appel de la décision du gouvernement américain affirmant qu’elle subirait un « dommage extrême et irréversible » à son activité et à sa réputation si elle s’inscrivait sur la liste. S’adressant à 45secondes.fr, un porte-parole de Xiaomi a indiqué que Xiaomi est une société qui « n’est ni contrôlée ni affiliée à l’armée chinoise, et n’est pas une » société militaire communiste chinoise « .

Le juge semble être d’accord avec lui, affirme que les États-Unis n’ont pas présenté d’éléments de preuve de manière convaincante que Xiaomi a collaboré avec l’armée chinoise. Les preuves présentées par le Pentagone étaient un prix que le fondateur de Xiaomi a reçu en 2019 du gouvernement chinois. Il a également souligné les investissements dans la 5G et les télécommunications que Xiaomi fait ces derniers temps.

Comme Xiaomi l’a exprimé, ils sont satisfaits de la décision du juge et dit que demander la suppression définitive du processus d’inscription. Il a eu plus de chance que Huawei, qui n’a pas réussi à lever l’interdiction qu’il a imposée aux États-Unis. D’autres comme TikTok ou WeChat ont en effet évité les interdictions que les États-Unis tentaient de leur imposer.

Plus d’informations | EqualOcean