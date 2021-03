La saison 3 de Castlevania a finalement frappé Netflix, apportant avec elle de nouvelles aventures pour Trevor Belmont

La saison 3 de Castlevania a finalement frappé Netflix, apportant de nouvelles aventures pour Trevor Belmont, Sypha Belnades et Alucard, en plus de nouveaux méchants et monstres à combattre.

Alors que la toute nouvelle saison se déroule bien là où la dernière s’est arrêtée, elle présente de nouveaux scénarios ainsi que des personnages comme le mystérieux comte Saint Germain et les compagnons de Carmilla Lenore, Striga et Morana. Il pose également quelques questions sur le pays de Valachie qui ne sont pas complètement répondues via l’arrêt de la saison.

La tranche de cette année ne résume pas tout aussi bien les choses, se terminant sur plusieurs cliffhangers qui suggèrent où va probablement une capacité de la saison 4 de la série. Mais nous obtenons des solutions – ou du moins des conseils – en utilisant la finale concernant certains des plus grands mystères de la saison.

Tout semble bien pendant que Trevor et Sypha arrivent à l’intérieur du village fortifié de Lindenfeld, où les gens sont obsédés par les pommes et les achats de pommes et les pommes, et ainsi de suite. Mais il y a plus dans cette ville que ce que l’on peut remarquer Un culte effrayant dirigé par le prieur Sala à la voix douce mène quelques formes d’étranges entreprises à l’intérieur du monastère délabré qui plane sur Lindenfeld.

Alors que les villageois ne sont pas autorisés à entrer dans le prieuré, Trevor et Sypha examinent le QG de la secte à la demande du juge, le chef de la métropole, qui craint que le premier tente de capturer manipuler Lindenfeld – et peut-être quelque chose de terrible. pire. Rejoindre l’enquête pour ses propres raisons est le comte Saint Germain, qui tente de trouver une porte dans le couloir infini (auquel nous reviendrons dans seulement une seconde). Ensemble, le trio découvre le mystère sombre du prieuré: ils ont un démon enfermé dans leur donjon.

Qu’est-ce que la secte envisage de faire avec le démon? Invoquez une porte vers le couloir infini qui mène à l’enfer, où ils souhaitent découvrir Dracula et produire son bas du dos sur Terre. Pour ce faire, le culte nourrit les âmes des êtres humains de Lindenfeld au démon (les marques bizarres qu’ils gravent dans les bâtiments autour de la métropole doivent effectuer le rituel).

C’est le plus efficace grâce à une manœuvre de clôture à travers Saint Germain que les héros peuvent s’approcher de la porte de l’enfer et empêcher Dracula de passer. Mais la guerre laisse la ville détruite et ses villageois morts. Saint Germain dit à un moment donné du combat: « Tout ça pour ramener le putain de putain de Vlad Tepes? »

Dracula lui-même ne joue aucun rôle dans l’histoire de la saison 3, et il ne fait même pas de camée jusqu’aux tout derniers épisodes. Nous le voyons d’abord dans l’épisode 9, étreignant sa femme chérie Lisa en enfer, et alternativement dans la finale, tendant la main vers le portail créé avec l’aide du culte de Lindenfeld. Le Seigneur des Ténèbres ne parle pas d’une ligne célibataire dans la saison 3.

que suggère sa réapparition pour le spectacle? Eh bien, pour un problème, ramener Dracula de l’inutile est la plus ancienne astuce de l’ebook de Castlevania. Même s’il est tué par un Belmont dans une seule récréation, il revient généralement parce que le boss final à l’intérieur du prochain. Et quand il n’est plus dans le jeu, il y a généralement une personne qui essaie de le ressusciter. Ou, si nous parlons de moi, Seigneurs de l’Ombre, le conte met en vedette l’homme qui, à l’avenir, deviendra le Seigneur des Ténèbres.

Il n’est donc absolument pas surprenant que la série tente de transmettre à nouveau Dracula de l’inutile si rapidement après sa mort, et le fait que la secte échoue à le faire ne suggère pas qu’il ne reviendra pas plus tard. saison.

Pour l’instant, il est néanmoins pris en enfer, cela signifie que, bien sûr, Dracula est mort. Avec Lisa encore une fois dans ses bras, peut-être préfère-t-il même cela? Mais ne soyez pas surpris si nous arrivons certainement à voir le temps de Dracula en enfer de son propre point de vue dans la saison quatre.

Le thriller entourant le couloir infini est l’un des composants agréables de la saison 3, car il n’est pas le plus simple d’introduire un peu d’horreur cosmique dans la collection, mais aussi l’idée que quelqu’un peut utiliser ce royaume changeant pour accéder à d’autres plans de vérité ou même voyage à différents facteurs dans le temps.

The Infinite Corridor a été vraiment retiré immédiatement des jeux et a été ajouté pour la première fois en 2005 Curse of Darkness, qui met en vedette par hasard Hector et Trevor Belmont.

Alors que la secte désire utiliser le couloir infini pour ramener Dracula dans le bas du dos, le comte Saint Germain (qui est également de Curse of Darkness) a ses propres raisons de trouver une porte pour cet avion d’un autre monde. Avant les occasions de la saison 3, il a égaré un personnage chéri à l’intérieur du couloir infini et maintenant il veut désespérément découvrir et retrouver ce personnage.

Nous ne rencontrons en aucun cas l’individu en question mais les voyons attendre Saint Germain dans l’une des nombreuses portes de la salle. C’est par cette porte, qui aboutit à ce qui ressemble à une vérité à l’envers, que Saint Germain parcourt la finale, promettant de revoir Trevor et Sypher.

