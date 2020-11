Un journaliste révèle comment Jisoo de BLACKPINK a battu la concurrence pour devenir la femme principale de « Snowdrop »

BLACKPINKde Jisoo a été choisi pour le drame à venir, Perce-neige, comme beaucoup le savent déjà. Perce-neige raconte l’histoire d’un étudiant universitaire d’élite qui apparaît soudainement au milieu d’un dortoir pour femmes couvert de sang. Au milieu du chaos, Eun Youngcho (joué par Jisoo), soigne ses blessures et dissimule sa présence scandaleuse. Situé en 1987, le drame de retour raconte une histoire d’amour touchante entourée de mystère et des émeutes étudiantes controversées qui ont envahi la Corée du Sud dans les années 1980.

Un journaliste, Kim Ga Young, a donné une interview du processus de la façon dont le drame avait choisi ses pistes. Comme Perce-neige est l’un des drames les plus attendus de 2021, la compétition pour le rôle principal féminin était particulièrement féroce.

Elle a déclaré que les nombreuses actrices avaient essayé le rôle par le biais d’auditions. Selon Kim Ga Young, des actrices célèbres ont auditionné pour le drame, mais finalement, Jisoo a été choisie.

Lors d’un événement presse à huis clos, Jisoo a particulièrement impressionné les journalistes. On a dit qu’elle était extrêmement confiante pour répondre aux questions, et elle a même montré son côté studieux en notant les questions posées. Jisoo avait regardé les journalistes dans les yeux et leur avait donné des réponses sincères, faisant une profonde impression sur eux.

Perce-neige devrait être diffusé en 2021, mais il a déjà attiré l’attention en raison de la distribution et de l’équipage stellaires. Il sera également en vedette Jung Hae In et Kim Hye Yoon. Le drame sera produit par l’équipe derrière Château SKY. Restez à l’écoute pour plus de détails!