Il est temps de discuter de la façon de traiter la libido après l’accouchement

Attention, femmes, c’est un sujet qui mérite d’être débattu. Dans la période post-partum, connue sous le nom de puerpéralité, le corps de la femme subit plusieurs changements physiques et, principalement, hormonaux. La prolactine, une hormone qui favorise la production de lait, interfère grandement avec la sexualité de la mère.

La gynécologue, obstétricienne et spécialiste de la santé sexuelle, Erica Mantelli, explique qu’il y a une diminution des hormones telles que HCG, progestérone, œstrogène et testostérone qui, avec la fatigue, la restriction du sommeil et les facteurs émotionnels, peuvent diminuer la libido et la lubrification. vaginal.

C’est ce qui est arrivé à Luana **, 35 ans, qui, après avoir donné naissance à Eduarda **, le 31 août 2019, a vu son post-partum prolongé en raison de la pandémie et était pratiquement neuf mois sans avoir eu de relations sexuelles avec votre partenaire.

Pendant quatre mois et demi, la fille de Luana a eu de nombreux problèmes de sommeil, tels que des crampes sévères et un reflux avec brûlure. La privation de sommeil associée à l’épuisement dû à l’allaitement a rendu la journaliste déprimée, irritée et, principalement, coupable.

«J’ai pleuré presque tous les jours. J’aimais être avec ma fille, mais je me sentais très fatiguée. Ce cliché “quand un enfant naît, la culpabilité naît avec la mère” était la vérité la plus pure pour moi. Beaucoup de malaises qu’Eduarda avait, le fait qu’elle dormait mal, m’ont fait penser que je faisais quelque chose de mal ».

Sa libido a également été affectée, ce qui au début n’était pas préoccupant, car son mari partageait les difficultés et n’avait pas non plus envie d’avoir des relations sexuelles. Cependant, après six mois, Luana a recommencé à se sentir coupable, cette fois seulement de ne pas avoir pu reprendre ses relations sexuelles.

Protection sexuelle

La gynécologue Erica précise que, que l’accouchement soit normal ou par césarienne, une période de protection sexuelle de trente jours est indiquée. «Dans ces premiers instants, le col de l’utérus est toujours ouvert et des saignements se produisent pour avoir un nettoyage naturel de l’intérieur vers l’extérieur. Avoir des relations pénétrantes peut mettre la santé d’une femme en danger, provoquant éventuellement une infection puerpérale et même une infection généralisée ».

Luana dit que sa libido est revenue lorsqu’elle a arrêté d’allaiter, à l’âge de neuf mois. Les rapports sexuels avec son partenaire ont repris après que sa mère a commencé à rester avec Eduarda certains dimanches. «C’était une étape importante dans la reprise de notre intimité, de la compréhension que nous étions encore un couple et pas seulement les parents de Duda», a-t-il révélé.

Pour la psychanalyste et fondatrice du Nucleus of Positive Sexuality and Well-Being Prazerela, Mariana Stock, il est important de comprendre que, dans la puerpéralité, toute la libido et l’énergie des femmes sont concentrées sur leur bébé et l’allaitement.

«Ce dont cette femme a besoin, c’est de respect, de temps et de bienvenue. La libido sera rétablie à d’autres fonctions telles que la sexualité, après que la femme se sente déjà renforcée émotionnellement avec son bébé », explique-t-elle.

De plus, le sexe post-partum ne doit pas être comparé à ce qu’il était auparavant, car il s’agit d’une nouvelle réalité, qui aura un impact sur la relation de la mère avec son corps et son partenaire.

Dans cet esprit, lorsque le couple décide qu’il est prêt pour le sexe avec pénétration, Stock donne quelques conseils pour que les deux puissent profiter après les rapports sexuels:

Mariana explique qu’avant de penser au sexe, les femmes devraient investir dans une plus grande connaissance de soi et une éducation sur leur propre corps, émotions et sensations. «Si elle n’est pas disposée à regarder sa sexualité et à se revoir, elle tombera sur les mêmes déclencheurs que se sentir obligée d’avoir des relations sexuelles, de penser que la douleur est normale, etc. Ces absurdités qui sont institutionnalisées ont beaucoup à voir avec avec un manque de connaissances sur la sexualité elle-même ».

Selon elle, il est très fréquent que les femmes aient une relation traumatique avec le sexe, en raison d’une «éducation issue d’une société sexiste, centrée sur un regard phallocentrique et hétéronormatif», faisant que beaucoup de femmes ne connaissent même pas leur propre plaisir.

«Nous n’avons jamais appris ce que c’est que d’être nous dans notre propre peau et je pense que la maternité ne fait que renforcer cela. Il est impératif que nous ayons de nouvelles façons d’en savoir plus sur nous-mêmes. Avant de vouloir être bons pour les autres, nous devons être bons pour nous-mêmes », dit-il.