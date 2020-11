J.Prince dit qu’un artiste a utilisé son nom pour extorquer le défunt DJ Screw

Il n’était pas loin de l’arnaque et n’a pas nommé l’artiste en question, mais a ajouté que «il est mort».

J. Prince, icône de Rap-a-Lot Records, est une légende de l’industrie de la musique. Sa réputation fait de lui un homme d’affaires respecté et craint, il est donc surprenant que quelqu’un utilise son nom pour arnaquer les autres en pensant qu’il s’en tirerait. Lors de sa récente apparition sur Boire des Champs, Prince a rappelé un artiste qui prenait de l’argent à la défunte icône de Houston, DJ Screw, et affirmait qu’il allait au magnat du Rap-a-Lot. Cependant, Prince ne savait rien de l’échange. « Screw était un gars vraiment intelligent et unique, même au milieu de maigres », a déclaré Prince. «Quand j’ai rencontré DJ Screw, DJ Screw a été extorqué par un artiste qui était lié à moi. Mais je ne savais rien de l’extorsion. Mais c’était moi qui était censé lui extorquer. Il payait un artiste chaque mois parce que ils étaient connectés à moi. « Bientôt, Prince a invité Screw à son bureau pour une réunion et a appris l’arnaque. «Il a dit: ‘Mec, tu n’es rien comme on dit que tu l’es,’ et je me suis dit ‘Qu’est-ce que tu veux dire?’ Et il m’a raconté cette merde. Il a dit: « Mec, tu n’as pas eu ton argent? » Je ne sais rien de la merde. Il y a beaucoup de merde qui se passent dont je ne sais rien. Je finis par tomber amoureux de Screw. « Interrogé sur ce qui est arrivé à l’artiste anonyme qui a profité de Screw, J. Prince a répondu: « Permettez-moi de dire ceci à son sujet … Il est mort. » Regardez J. Prince sur Boire des Champs au dessous de.