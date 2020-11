«  Le gambit de la reine  » qualifié de «  parodie de l’histoire  » au milieu de critiques élogieuses

Il semble que tout le monde regarde – et tweete à propos – Le gambit de la reine. Et c’est sans doute vrai; la nouvelle série Netflix, la série originale la plus réussie de tous les temps sur la plateforme.

Le gambit de la reine, mettant en vedette Anya Taylor-Joy en tant que jeune savante des échecs, reçoit également des critiques élogieuses de la part des critiques – tellement, en fait, que Le gambit de la reine se trouve actuellement à une cote de 100% sur Rotten Tomatoes. Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec ce pourcentage parfait.

Le critique de « The Queen’s Gambit » jette le spectacle sous un nouveau jour négatif

Marcin Dorocinski comme Vasily Borgov et Anya Taylor-Joy comme Beth Harmon dans Le gambit de la reine | Cr. PHIL BRAY / NETFLIX © 2020

Comme l’a récemment souligné un critique de Vulture, de nombreuses critiques 5 étoiles sur Le gambit de la reine centrer autour de son esthétique. Plusieurs d’entre eux font la comparaison avec Des hommes fous.

Les critiques de télévision, de publication en publication, ont noté la mode magnifique, la décadence décadente, la belle cinématographie. Sommes-nous si désespérés pour l’iconographie des années 1960 depuis Des hommes fous est sorti de l’air?

«Qu’elle évoque Des hommes fous ou La Couronne, ces comparaisons reviennent toujours aux plaisirs esthétiques de l’émission, suggérant qu’elle dépeint l’histoire moins par le contenu que par le style », a rapporté Vulture.

Les aspects historiques, a noté l’écrivain Vulture, sont là où la série Netflix souffre réellement. Ainsi, ils ont proposé un projet d’époque différent pour tracer une ligne vers:

Si oui, alors une meilleure comparaison pour Le gambit de la reine serait La merveilleuse Mme Maisel. Les deux spectacles vous assomment avec leur conception et leur production de costumes trop luxuriants, tandis que leurs belles héroïnes blanches glissent indemnes après tous les traumatismes tumultueux de leurs âges respectifs.

Comme Maisel (également une série bien revue, sans parler de la série parsemée d’Emmy), l’émission Netflix vous attire avec une fabuleuse garde-robe et une cinématographie époustouflante. Mais, il glisse aussi facilement sur des périodes tumultueuses de l’histoire du monde, sans creuser quoi que ce soit de réel ou de graveleux. Comme l’explique la publication:

… Même ses fréquentes spirales vers la dépendance… ne sont plus considérées comme des moments d’inquiétude, mais comme des opportunités de jeu cinématographique pendant que Taylor-Joy trébuche dans ses sous-vêtements. Tout ce qui est potentiellement traumatisant ou problématique est activement repris comme fourrage à la beauté.

La série originale de Netflix est-elle le « Forrest Gump » des échecs?

Mais le critique Vulture avait des mots encore plus durs pour la série méga-populaire.

« Le gambit de la reine pourrait aussi bien être le Forrest Gump des échecs », ont-ils écrit, faisant référence au film de 1994 qui place son personnage principal dans des moments de plus en plus incroyables de l’histoire américaine. «C’est ce qu’un ami a surnommé une ‘fausse pièce d’époque profonde’.»

Du début à la fin, ce critique ne l’a tout simplement pas acheté. Vautour encore:

Le gambit de la reine commence presque comme une parodie de l’histoire: une Beth échevelée se réveille dans une somptueuse chambre d’hôtel à «PARIS 1967», comme l’annonce hardiment un entrelacs de lavande. Le papier peint, les rideaux et le décor crient ici à l’excès fin de siècle.

En d’autres termes, il fait trop d’efforts pour être aussi caractéristique de son époque. Mais encore une fois – sans plonger dans ce que signifie être vivant dans cet instant.

«Un beau papier peint ne fait pas nécessairement mal – mais l’immersion esthétique d’une pièce d’époque est généralement censée s’opposer à l’effondrement imminent du monde», a poursuivi la critique. Tous ces styles de «canettes de bière vintage» et de «cheveux coiffés» sont «procurent un plaisir visuel», affirme la pièce, et auraient peut-être plus de valeur dans «un bar hipster aujourd’hui».

La fin de la série a également ignoré la période de la guerre froide

Vulture ne peut tout simplement pas arrêter de traîner la série, notant que «le seul crime des créateurs de costumes et de production pourrait en fait faire mieux leur travail que les scénaristes et réalisateurs de la série.

Alors que l’esthétique de la guerre froide est partout Le gambit de la reine – au milieu «des palettes de couleurs sourdes, des motifs géométriques, du papier peint claustrophobe», encore une fois, le contexte historique est presque absent.

«… [The Queen’s Gambit] ne délivre aucun sentiment de suspense global associé à son moment historique », a expliqué le critique Vulture.

Au lieu de cela, il offre une vision différente de la guerre froide – une vision plus heureuse et moins paranoïaque. » Cela est plus qu’évident dans la fin de la série – qui semble exister complètement en dehors de l’époque où elle se déroule.

« Que cela se termine par une Beth qui n’est que plus heureuse, belle et en sécurité – alors que tout dans sa vie personnelle et son moment historique suggère le contraire – se sent comme la réalisation de ses souhaits », a écrit le critique.

Twitter discute de «The Queen’s Gambit»: est-ce bon ou juste joli?

Une conversation similaire aux problèmes soulevés dans l’article Vulture a été récemment évoquée sur Twitter. Scénariste Bess Kalb tweeté que sa famille s’engageait dans un débat animé: «était»Le gambit de la reine« Bien ou était-ce extrêmement stupide mais magnifiquement tourné? »

Dans le fil Twitter, Kalb a souligné plusieurs lignes de dialogue de la série pour faire valoir son point de vue.

«C’est un vrai dialogue de Le gambit de la reine: «Je ne suis pas votre ange gardien. Je ne suis pas ici pour te sauver. Bon sang, je peux à peine me sauver », a-t-elle tweeté.

Anya Taylor-Joy comme Beth Harmon dans l’épisode 2 de Le gambit de la reine | Cr. KEN WORONER / NETFLIX © 2020

L’écrivain Matt Goldich est intervenu sur le Twitter message: « Extrêmement bien joué, magnifiquement tourné, sujet intéressant et évasion opportune et bienvenue du monde réel. »

Et peut-être que la série doit être jolie, divertissante et évasion à ce stade – une période sombre de l’histoire américaine où l’avenir est totalement imprévisible. (Pas contrairement à cette guerre froide!) Pourtant, nous ne prétendons pas que Le gambit de la reine existe comme autre chose que la fiction d’époque – l’accent est mis sur la fiction.