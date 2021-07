Un joueur montre ce qui se passe lorsque vous obtenez 10 étoiles sur Grand Theft Auto V

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous obtenez 10 étoiles sur Grand Theft Auto V ? Eh bien, ne vous étonnez plus puisque le joueur Madd Carl a réalisé une vidéo YouTube dans laquelle il révèle tout.

Comme les joueurs du jeu le savent, plus votre note est élevée, plus la réponse de la police est extrême – dans un jeu normal, cinq est le nombre maximum d’étoiles que vous pouvez obtenir, mais il existe des mods qui vont jusqu’à 10.

Et, comme vous pouvez l’imaginer, si vous parvenez à accumuler suffisamment de crimes pour obtenir une note de recherche de 10 étoiles… eh bien, l’enfer se déchaîne.

Dans le clip, Madd Carl, en tant que Michael De Santa, se montre lentement mais sûrement en train de rattraper ces stars en commettant toutes sortes de crimes, allant de la simple chute d’une tasse de café vide sur le sol au vol de voiture et plus tard à une fusillade avec des flics.

Après sa folie criminelle soigneusement orchestrée, Madd Carl atteint 10 étoiles et c’est à ce moment-là que tout démarre.

Avec le coup de 10 étoiles, la police arrive en force, avec des hélicoptères, des véhicules blindés et plus d’officiers que vous ne pouvez en avoir.

Oh, et ils sont également soutenus par l’armée, qui vient avec son propre armement, y compris des lance-roquettes, et quelques chars pour faire bonne mesure.