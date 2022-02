Google veut améliorer la protection des données sur les smartphones Android

Apple l’a fait en 2021, maintenant Google emboîte le pas : le développeur Android a annoncé mercredi un nouveau modèle de protection des données pour les smartphones Android. L’objectif : plus de confidentialité pour l’utilisateur. L’industrie de la publicité en ligne doit donc s’adapter aux nouvelles règles du jeu.

Google veut mieux protéger la vie privée des utilisateurs d’Android. Cela a été annoncé par le vice-président de la gestion des produits Android, Anthony Chavez, dans un article de blog mercredi. Avec une initiative appelée « Privacy Sandbox », en place depuis plusieurs années, ils veulent développer un nouveau modèle de protection des données. Pour l’industrie de la publicité en ligne, cela signifie que le ciblage publicitaire deviendra probablement plus difficile à l’avenir.

Google veut de nouvelles solutions publicitaires pour Android

Le nouveau modèle de protection des données prévoit, par exemple, que les données collectées ne peuvent plus être partagées aussi facilement avec des tiers. Jusqu’à présent, les annonceurs pouvaient suivre les utilisateurs sur des appareils mobiles à l’aide de ce que l’on appelle des identifiants publicitaires afin de créer des profils d’utilisateurs avec des préférences et des intérêts et de pouvoir afficher des publicités ciblées. L’année dernière, Google a donné aux utilisateurs d’Android la possibilité d’empêcher le partage de l’identifiant publicitaire. Cependant, le nouveau modèle devrait se passer complètement d’un identifiant publicitaire.

Facebook est menacé de nouvelles pertes

Lorsque Apple a autorisé les utilisateurs d’iPhone à choisir les applications pour lesquelles autoriser le suivi des applications en avril de l’année dernière, cela a été un coup dur pour Facebook. Selon ZDNet, la société mère Meta a estimé que le changement de confidentialité d’Apple réduirait à lui seul les ventes de Facebook de 10 milliards de dollars en 2022. Même après l’annonce par Google du nouveau modèle de protection des données, les actions Facebook ont ​​chuté de 6 %.

Contrairement à Apple, Google entend toutefois observer une période transitoire de deux ans pendant laquelle les entreprises pourront continuer à utiliser l’identifiant publicitaire. Aussi, Google ne peut pas être aussi rigoureux qu’Apple, puisque le groupe lui-même est fortement dépendant des revenus publicitaires.