Jujutsu Kaisen: 5 curiosités que vous ne connaissiez pas sur Satoru Gojo

Satoru Gojo, l’utilisateur des six yeux et de la technique de l’infini est le personnage le plus puissant de toute l’histoire de Jujutsu Kaisen, maintenant nous allons tester votre niveau de connaissances en mentionnant 5 curiosités du professeur le plus problématique de l’école de sorcellerie.

1. Selon le créateur du Jujutsu Manga Kaisen, Gege Akutami, Satoru Gojo mesure environ 190 centimètres, sans aucun doute Gojo en plus d’être l’un des plus forts, il est assez grand par rapport aux autres personnages de la série animée et manga.

2. Une fois, Gojo a commencé à manger suffisamment de sucreries pour stimuler son cerveau mais s’est retrouvé avec des caries dans certaines de ses dents, Gojo est très intelligent, mais seulement quand il le veut.

3. Le directeur Yaga L’utilisateur d’animaux en peluche maudits était le professeur de Gojo quand il était étudiant à l’école métropolitaine de sorcellerie à l’époque où il était étudiant, il le respecte donc beaucoup aujourd’hui.

4. Gojo est très fan de Digimon, cela a été démontré dans l’arc de son passé où il évoque une mauvaise digivolution d’un certain Digimon très célèbre.

5- Satoru Gojo couvre ses yeux pour contenir ses capacités infinies et couvre ses yeux qui a la capacité à six yeux, qui est la plus mortelle de tout Jujutsu Kaisen.