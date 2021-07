le Journée mondiale des ovnis Elle est célébrée ce vendredi en hommage à la chute d’un objet volant non identifié 2 juillet 1947 dans une zone désertique du Nouveau-Mexique. Depuis, Hollywood s’est chargé de porter ces phénomènes sur grand écran et il existe des films impressionnants sur le sujet. Si vous voulez célébrer cette journée et que vous êtes abonné à Netflix, voici les 7 meilleurs films sur les extraterrestres. Épingle de sûreté!

7 films extraterrestres sur Netflix qui vous épateront

7-La guerre des mondes

Première: 2005

adresse: Steven Spielberg

Protagonistes: Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Justin Chatwin, Tim Robbins.

ParcelleLorsque la Terre est envahie par des extraterrestres, Ray Ferrier est obligé de se battre pour survivre et sauver la vie de sa famille.







6-Life : vie intelligente

Première: 2017

adresse: Daniel Espinosa

Protagonistes: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds.

Parcelle: six astronautes découvrent des signes de l’existence d’une vie intelligente sur Mars. Lorsqu’ils commencent à enquêter, ils se rendent compte que cette forme de vie est beaucoup plus évoluée et infiniment plus terrifiante qu’ils ne l’avaient supposé.







5-L’arrivée

Première: 2016

adresse: Denis Villeneuve

Protagonistes: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg.

Parcelle: le gouvernement engage la prestigieuse linguiste Louise Banks pour communiquer avec les extraterrestres arrivés sur Terre. En apprenant leur langue, elle expérimente des régressions très intenses qui révèlent la véritable mission qui les a amenés sur notre planète.







4-Ils sont arrivés

Première: mille neuf cent quatre vingt seize

adresse: David Twohy

Protagonistes: Charlie Sheen, Lindsay Crouse, Teri Polo, Ron Silver, Richard Schiff, Leon Rippy, Alan Coates, Tony T. Johnson, Phyllis Applegate, Buddy Joe Hooker, Javier Morga, Luisa Huertas, Roger Cudney, Jacqueline Voltaire, David Villalpando, Mónica Dionne.

Parcelle: Zane Zaminsky est un astronome qui détecte un signal extraterrestre dans une lointaine ville mexicaine, mais son patron rejette cette idée en pensant que c’est quelque chose sans intérêt, et comme ils finissent par renvoyer Zane, il décide d’enquêter par lui-même. Il s’installe dans ladite ville et découvre que ses habitants agissent étrangement.







3-Au-delà de l’horizon

Première: 2017

adresse: Liam O’Donnell

Protagonistes: Frank Grillo, Iko Uwais, Bojana Novakovic, Jonny Weston, Callan Mulvey, Antonio Fargas, Pamelyn Chee, Yayan Ruhian, Jacob Vargas, Valentine Payen.

Parcelle– Un détective tenace se lance dans une poursuite implacable afin de libérer son fils d’un effrayant vaisseau de guerre extraterrestre.







2-Extinction

Première: 2016

adresse: Ben Young

Protagonistes: Michael Peña, Lizzy Caplan, Lilly Aspell, Mike Colter, Emma Booth, Israel Broussard, Erica Tremblay, Lex Shrapnel, Amelia Crouch, Dan Cade, Nikola Kent, Petar Cirica, Sandra Teles.

Parcelle: La vie familiale d’un homme est compliquée lorsqu’il fait des cauchemars récurrents à propos d’une force inconnue et destructrice. Bientôt, il doit trouver la force de sauver sa femme et ses deux filles.







1-Camp au bout du monde

Première: 2019

adresse: McG

Protagonistes: Jack Gore, Miya Cech, Benjamin Flores Jr., Alessio Scalzotto, Dean Jagger, Andrew Bachelor, Lynn Collins, Annabeth Gish, Michael Beach, Tony Cavalero, Andrea Susan Bush, Kerry Westcott, Allan Graf.

Parcelle: Quatre adolescents profitent d’un camp d’été jusqu’à ce qu’une attaque extraterrestre les surprenne. Maintenant, ils doivent se lancer dans une mission dangereuse qui peut sauver l’humanité.