Un jeune de 16 ans a été tué quelques secondes après avoir tourné une vidéo pour TikTok

En Italie, les autorités enquêtent sur le rôle des TIC Tac dans la vie des très jeunes et sur les mesures mises en place pour empêcher les mineurs d’y accéder, la plateforme d’origine chinoise s’est retrouvée marginalement impliquée dans une affaire de meurtre aux États-Unis. Cela s’est passé dans une chambre de l’hôtel Hyatt Regency à Atlanta, où Kalecia Williams, 16 ans, s’est remise dans une danse destinée à l’application. juste avant d’être tué par balle. Le fait remonte à décembre, mais le clip immédiatement avant le fait est apparu brièvement ces derniers jours avant d’être cependant supprimé des pages des réseaux sociaux.

La vidéo est apparue en même temps qu’une manifestation que la famille et les amis ont organisée ces derniers jours pour mettre en lumière l’affaire toujours non résolue. En fait, la police locale a arrêté un pair de la fille pour le meurtre, mais selon les parents de Kalecia, il y a encore de nombreux aspects à clarifier sur la dynamique du meurtre: dans le clip enregistré peu de temps avant sa mort, la jeune fille joue dans un danse insouciante destinée à la plate-forme, mais dans les dernières secondes elle montre la surprise d’une visite à la porte et arrête rapidement l’enregistrement. La vidéo – a révélé la mère – a été enregistrée juste une demi-heure avant que la fille ne soit déclarée morte; le clip n’a pas joué de rôle dans les faits, mais cela pourrait révéler des éléments utiles aux enquêtes.

D’une part, en effet, des témoins sur place ont rapporté deux jeunes gens qui ont conduit Kalecia, déjà touchée, de sa chambre au hall de l’hôtel; selon la reconstruction policière, l’auteur matériel du meurtre serait un pair présent avec elle dans la pièce avec qui elle aurait eu une querelle ou une bagarre. D’autre part ce qui s’est passé exactement dans les 30 minutes qui sépare la fin de la vidéo de la mort de la fille reste un mystère, tout comme les circonstances qui ont conduit Kalecia à cette chambre d’hôtel.

En fait, la jeune femme aurait dû participer à une fête de Noël organisée dans un Airbnb, mais pour un changement d’horaire elle se retrouve à la place dans un hôtel Hyatt sans que ses parents aient été prévenus: pour reconstituer une image complète de l’affaire, les membres de la famille travaillent de manière indépendante, demandant l’aide d’éventuels témoins oculaires uteriori non encore consultés par la police.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂