Une bulle de savon gèle dans une boule de neige irisée dans une nouvelle vidéo cool

Un photographe a capturé des images fascinantes d’une bulle de savon gelant et se transformant en une boule de neige délicate après la chute des températures à Winnipeg, au Canada.

Les images époustouflantes ont été capturées par Heather Hinam, naturaliste, artiste, photographe et éducatrice canadienne. Elle a partagé la vidéo sur Twitter , notant que « les jours froids et clairs avec très peu de vent sont parfaits pour geler les bulles. »

« Ce matin -28 C [minus 18.4 degrees Fahrenheit] m’a fait sortir dans la cour avec le bon appareil photo, la solution à bulles et le trépied « , a écrit Hinam. » Voici un moment de zen gelé pour votre après-midi. «

Dans la vidéo, Hinam utilise un tube transparent trempé dans du savon pour souffler une bulle sur une surface enneigée. Au fur et à mesure que la bulle bouge doucement, des piqûres de glace commencent à tacher le film de savon; ces piqûres deviennent de plus en plus grosses, formant des plaques irisées de cristaux de glace. Chaque patch glacé contient des textures éblouissantes, semblables à un flocon de neige, et à mesure que les patchs grossissent, ils finissent par se fondre les uns dans les autres et forment une sphère complète.

En relation: Plaisir en famille glacé: essayez ces expériences scientifiques par temps froid

L’effet est saisissant – mais comment ça marche? Le phénomène a jadis intrigué les scientifiques, mais en 2019, un groupe de physiciens l’a compris et a publié ses résultats dans la revue Communications de la nature .

Le plus grand mystère était de savoir comment plusieurs plaques de glace se forment sur des bulles de savon, plutôt que de semer à partir d’une seule grande plaque qui s’étend pour couvrir toute la sphère. Habituellement, lorsqu’une petite quantité de liquide gèle, le processus de congélation commence à un seul point d’origine; qu’une zone gelée refroidit alors le liquide adjacent, et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le liquide refroidisse et gèle, Nova a rapporté . Ce processus régit la formation d’un glaçon dans votre congélateur, par exemple.

Les bulles suivent cette règle, au début, mais s’écartent rapidement du modèle, ont constaté les auteurs de l’article de 2019.

Dans un environnement glacial, un seul point de la bulle commence à geler en premier, comme avec un glaçon. Lorsque cette tache gèle, les molécules de l’eau liquide se réorganisent et fusionnent pour devenir un solide, et ce réarrangement libère une petite quantité d’énergie sous forme de chaleur.

Mais comme une bulle est une sphère creuse, cette chaleur se dissipe dans l’eau liquide restante et la fait s’écouler vers le haut de la bulle. Au fur et à mesure que la bulle gèle, plus de chaleur est libérée et le débit d’eau devient plus fort. Cela provoque l’éclatement des cristaux de glace sur les morceaux gelés de la bulle et la carénage de sa surface. Chacun de ces cristaux forme sa propre colonie d’ensemencement de glace qui s’agrandit, créant le fascinant effet « boule à neige ».

Si vous voulez essayer de congeler des bulles par vous-même, attendez que la température descende en dessous de zéro et faites exploser les bulles dans l’air; de cette façon, les bulles gèleront avant de toucher le sol, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Plus il fait froid dehors, mieux le truc fonctionne.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.