Raya est plus un super-héros qu’une princesse Disney insiste sur les derniers écrivains de dragon

Une nouvelle bande-annonce de Raya et le dernier dragon est sortie récemment, nous donnant un nouvel aperçu du prochain film de Disney Animation Studios directement inspiré du folklore de l’Asie du Sud-Est. Dans une récente interview, les scénaristes du film, Qui Nguyen et Adele Lim, ont parlé de l’importance du personnage de Raya pour les fans d’Asie du Sud-Est. Pour Nguyen, le film présente un nouveau genre de rôle féminin de Disney qui est moins une «princesse» et plus un «super-héros».

« Pour moi, c’est le grand rêve. Je sais que beaucoup de gens sont très enthousiastes à l’idée que Raya soit la première princesse d’Asie du Sud-Est de Disney. Mais, pour moi, c’est tellement important pour elle d’être le nouveau super-héros préféré de mes enfants. . C’est quelque chose que je n’ai pas vu grandir, quelqu’un qui m’a vraiment représenté, notre voix, notre culture. Et pouvoir l’avoir pour mes enfants est une bénédiction qui durera bien au-delà de mon temps ici sur terre . Donc, c’est un moment incroyable d’en faire partie. «

Au cours de la dernière décennie, Disney s’est progressivement éloigné de ses représentations passées de princesses en tant que victimes impuissantes qui ont besoin d’hommes pour les sauver. Les princesses Disney modernes comme Elsa et Merida sont généralement celles qui font les économies, et il semble que Raya va continuer cette nouvelle tradition. Pour Lim, Raya et le dernier dragon est une façon de célébrer leur héritage sud-asiatique.

«En grandissant en Asie du Sud-Est, nous sommes très fiers de notre culture et de notre histoire. Mais vous ne le voyez jamais vraiment sur un grand écran hollywoodien. J’avais beaucoup de héros d’action à l’écran en grandissant, mais c’était comme Hong Kong action kung fu. Et maintenant, l’idée de faire partie d’un film Disney qui peut vraiment célébrer tout ce qui est beau dans notre culture et à quel point nos femmes sont fortes est géniale. Et que Raya n’est pas seulement une foutue. Elle a tellement Je pense que c’est tellement dans l’esprit de beaucoup de femmes avec lesquelles j’ai grandi. Et donc, je suis très excité que le monde le voie aussi. «

La description officielle de la nouvelle version d’accès Disney + Premier Raya et le dernier dragon peut être lu ci-dessous.

« Raya et le dernier dragon » nous emmène dans un voyage passionnant et épique dans le monde fantastique de Kumandra, où les humains et les dragons vivaient ensemble il y a longtemps en harmonie. Mais lorsqu’une force maléfique menaçait la terre, les dragons se sacrifiaient pour sauver l’humanité. Aujourd’hui, 500 ans plus tard, le même mal est revenu et c’est à une guerrière solitaire, Raya, de retrouver le dernier dragon légendaire pour restaurer la terre fracturée et son peuple divisé. Cependant, tout au long de son voyage, elle apprendra qu’il faudra plus qu’un dragon pour sauver le monde – il faudra aussi de la confiance et du travail d’équipe. «

Réalisé par Don Hall et Carlos López Estrada à partir d’un scénario de Paul Briggs et John Ripa, Raya et le dernier dragon stars Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong, Izaac Wang, Thalia Tran, Alan Tudyk, Lucille Soong, Patti Harrison et Ross Butler. Le film arrive dans les salles et sur Disney + Premiere Access le 5 mars. Cette nouvelle arrive de ComicBook.com.

