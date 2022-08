L’ami de Kiely Rodni, Sami Smith, donne la chronologie de la disparition d’un adolescent disparu

La recherche de l’adolescent californien Kiely Rodni est entrée dans sa deuxième semaine alors que les enquêteurs continuent de supplier ceux qui ont assisté à la fête de fournir leurs informations.

Rodni a été vu pour la dernière fois lors d’une fête près du terrain de camping familial Prosser à Truckee, juste au nord du lac Tahoe, aux premières heures du 6 août.

L’une des amies de la jeune fille de 16 ans disparue a pris la parole et a raconté son histoire, exhortant les autres à se manifester et encourageant les gens à avoir des entretiens « ados à ados » avec elle pour ceux qui sont moins à l’aise pour parler aux forces de l’ordre.

L’ami de Kiely Rodni, Sami Smith, a partagé des détails sur les derniers mouvements de l’adolescent disparu.

Sami Smith, une jeune fille de 18 ans, est une amie proche de Rodni et était également au camping familial Prosser où plus de 100 personnes se sont réunies pour une fête de fin d’année scolaire.

Smith affirme qu’elle a été la dernière personne à parler à Rodni et qu’elle était également avec elle pendant la majeure partie de la nuit de la fête.

Après avoir parlé exclusivement à The Sun, Smith a révélé que beaucoup de gars « sommaires et plus âgés » se sont présentés à la fête et ont fini par rendre les choses bizarres pour les adolescents qui voulaient faire la fête entre eux.

« Maintenant, nous savons qu’il y avait beaucoup d’étudiants. Les adolescents sortent [with information] dans nos discussions entre adolescents », a-t-elle déclaré. «Il y avait beaucoup de gars plus âgés et sommaires qui ont été vus là-bas. C’était à peu près quand je suis parti quand nous avons eu le dernier contact. »

Vers 12h40, Rodni a été vu pour la dernière fois. Smith était la dernière personne connue à avoir parlé avec elle quelques minutes auparavant.

« La dernière observation enregistrée d’elle était à 00h40. J’étais la dernière personne à lui parler à 00h36 quand elle m’a demandé si j’avais encore besoin d’être ramenée à la maison », a déclaré Smith.

Le meilleur ami de Rodni, Mags Larson, était également présent à la fête mais est parti peu de temps après son arrivée.

La mère de Larson, Anna Larson, a déclaré à DailyMail.com que Rodni était bien trop ivre pour pouvoir rentrer chez elle en voiture.

« Elle n’était pas dans un état où elle aurait pu conduire très loin. Elle était en état d’ébriété », a-t-elle dit, laissant entendre qu’elle a dû être emmenée car ils l’auraient trouvée si elle avait conduit.

« Nous ne savons pas si c’était quelqu’un qui assistait à la fête ou un prédateur », a-t-elle poursuivi.

« Nous ne savons pas non plus s’il y a quelqu’un qu’elle a prévu d’aller rencontrer et que nous ne connaissons pas encore. C’est un cauchemar. »

Un prétendu « pronostiqueur » prétend qu’il y avait peut-être de la drogue à la fête.

Un YouTuber nommé « IckedMel » a publié une vidéo d’un appel téléphonique qu’il a eu avec un pronostiqueur nommé Ronnie Jones qui prétend connaître des personnes qui sont allées au camping de Truckee.

« J’ai deux cousins, ils vont au Sierra College et ils allaient à cette fête », a-t-il déclaré.

Jones a révélé que ses cousins ​​connaissaient Rodni et l’avaient vue à la fête, riant, buvant et socialisant avec tout le monde.

« J’ai demandé: ‘Eh bien, à quel point était-elle ivre?’ Et ils ont dit: « Eh bien, elle trébuchait », confirmant les affirmations selon lesquelles elle n’était pas en état de conduire.

« Les mecs qui viennent là-bas, les gars plus âgés, ils ont les champignons et la cocaïne », affirme Jones. « Et puis les enfants vont traîner avec ce groupe. Je ne peux pas dire avec certitude qu’elle a participé [in substances] mais c’est ce qui était là pour un fait. »

Selon des rapports mis à jour à partir de conseils et de vidéos, Rodni a été vue dans le même pantalon vert Dickies, mais avait également enfilé un sweat-shirt blanc sur lequel était écrit « Odd Future » – on ne sait pas si elle le portait la dernière fois qu’elle a été vue.

Le bureau du shérif du comté de Placer travaille en collaboration avec Smith et a mis en place un site Web où les gens peuvent laisser des conseils, des photos ou des vidéos anonymes.

La récompense pour les informations qui mènent à la découverte de Rodni est passée de 50 000 € à 75 000 €.

