Un iPhone pliable pourrait apparaître en 2022

Les rumeurs sur un iPhone pliable d’Apple continuent de circuler sur le net. Les médias chinois rapportent maintenant qu’un tel appareil pourrait arriver sur le marché l’année prochaine.

Selon le site Web chinois Economic Daily (via 9to5Mac), des fournisseurs Apple individuels tels que Foxconn et Nippon Nippon travaillent déjà sur le premier prototype d’un iPhone pliable. Le lancement d’un smartphone Apple à écran flexible pourrait donc éventuellement avoir lieu dès 2022.

La charnière doit être plus robuste que sur les MacBooks

Selon les médias, les fournisseurs Apple doivent d’abord envoyer des échantillons à Apple afin que l’entreprise puisse vérifier les écrans et les charnières pour voir si les smartphones peuvent supporter plus de 100000 opérations de pliage. Selon Nippon Nippon, les exigences pour la charnière d’un iPhone pliable devraient être nettement plus élevées que, par exemple, un MacBook, qui est généralement ouvert et fermé 20 000 à 50 000 fois lors des tests de produits.

On dit que le panneau d’affichage vient encore de Samsung

Comme d’habitude, le panneau d’affichage de l’iPhone pliable viendra de Samsung. Comme on le sait, les Coréens ont déjà acquis une grande expérience avec les écrans flexibles avec leurs propres smartphones pliables tels que le Galaxy Z Fold 2 récemment. Apple n’aurait pas encore pris de décision finale quant à savoir si l’écran doit fonctionner avec la technologie OLED ou microLED.