Quelle est la valeur nette de Julia Fox en 2022 ?

Julia Fox s’est récemment habillée à la perfection au Salon de la vanité Oscar Party avec une robe en cuir noir qui comportait une main griffue autour de son cou et l’a associée à un sac à main en « vrais cheveux humains ».

L’acteur a débarqué pour la première fois sur la scène cinématographique en 2019 après être apparu dans Netflix Gemmes non taillées aux côtés d’Adam Sandler, et a même reçu une nomination pour le Prix ​​​​de l’acteur révolutionnaire aux Gotham Awards cette année-là pour son rôle.

Avant cela, l’acteur s’est essayé à la conception de vêtements et a lancé une ligne de tricots de luxe pour femmes,

Franziska Fox aux côtés de Briana Andalore. À l’époque, Fox avait « comploté » d’encourager des noms comme Nicki Minaj et Kylie Jenner à porter ses vêtements, a-t-elle dit La face magazine.

Le magnat de la mode est également un mannequin bien établi, photographié dans la dernière édition nue de Playboy magazine en 2015 et apparaissant dans des campagnes pour des goûts de Diesel et Entraîneur New York.