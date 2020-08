Un Hyundai Kauai renouvelé arrive et avec une version N Line

Lancé en 2017, le Hyundai Kauai non seulement c’est un petit SUV très réussi, c’est aussi l’un des modèles les plus multiformes de la marque sud-coréenne.

Non seulement nous avons Kauai avec des moteurs à essence et diesel, mais c’était le premier SUV / crossover du segment à avoir une variante 100% électrique et, plus récemment, il a même reçu une version hybride – les options ne manquent pas.

Mais étant positionné sur l’un des segments automobiles les plus compétitifs du moment, Hyundai se prépare à mettre à jour le modèle dont la révélation finale est à quelques semaines seulement.

Qu’est-ce que teasers spectacle?

D’ici là, la Hyundai Kauai mise à jour ou remaniée est attendue avec un ensemble de teasers, matérialisée par un ensemble d’illustrations.

Et, comme vous pouvez le voir, il y a des changements substantiels sur la façade de Kauai qui, selon la marque, entend lui donner un aspect plus urbain et sportif, qui exprime la typologie du design «Sensuous Sportiness».

Vous pouvez voir dans les teasers qu’il maintient l’optique divisée, avec les lumières diurnes en haut séparées des feux de croisement. Cependant, c’est l’intégration de la section médiane dans les pare-chocs qui est la plus distinguée, plus élégante, car elles ne sont plus intégrées dans les niches en plastique gris qui s’étendent des protections de passage de roue.

L’autre grande nouveauté attendue est la Hyundai Kauai N Line (image du haut), une nouvelle variante au look plus sportif, comme on l’a vu dans d’autres modèles de la marque.

Le Hyundai Kauai est déjà l’un des petits SUV les plus intéressants à conduire, mais j’espère que le N Line sera également accompagné d’un arrangement dynamique spécifique qui a apporté de si bons résultats, par exemple, à l’i30 N Line.

Plus d’informations sur cette mise à jour de Hyundai Kauai n’ont pas encore été avancées, mais comme note finale, l’une des plus grandes nouvelles est attendue Hyundai Kauai N, déjà “pris” lors de tests sur le circuit du Nürburgring, avec des rumeurs selon lesquelles il pourrait venir avec le même 2,0 l de l’i30 N!

