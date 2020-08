Piers Morgan est sérieusement contrarié par le train de la fierté LGBT inclusif

Piers Morgan était très contrarié par le train inclusif LGBT. (Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic et Avanti)

Piers Morgan, qui régulièrement appelle les personnes queer et leurs alliés pour être des flocons de neige, est très contrarié par un train de la fierté LGBT inclusif.

Le mardi 25 août, la compagnie ferroviaire Avanti West Coast a dévoilé un train Pride composé d’un équipage entièrement LGBT +.

La conception du train intègre toutes les couleurs du drapeau Progress Pride, faisant une déclaration poignante sur l’inclusion des personnes trans et des personnes de couleur dans la communauté LGBT +.

Le train de 11 wagons et de 265 mètres de long a été agité mardi pour son premier voyage par le personnel d’Avanti West Coast à Londres Euston, le train «rempli de littérature, d’histoires et d’affiches colorées et présentera des informations liées à la fierté et des faits amusants pendant les annonces à bord ».

Alors que le directeur du train, Paul Austin, a expliqué que le train inclusif LGBT consistait à «être accepté pour qui je suis et à représenter la communauté LGBT + que nous servons à travers notre réseau», et «un signe des mesures que nous prenons vers une et une société égalitaire », Piers Morgan n’a manifestement pas compris.

Il était très bouleversé par le train Pride, demandant à ses partisans: «Pourquoi?»

Pourquoi? https://t.co/bEJteVRcoW – Piers Morgan (@piersmorgan) 26 août 2020

Son tweet a rapidement attisé la haine anti-LGBT + parmi ses partisans, l’un d’eux décrivant le train comme «écœurant» et exigeant: «Nous avons besoin d’un train familial traditionnel maintenant et nous sommes prêts!»

Nous avons besoin d’un train familial traditionnel maintenant et nous sommes prêts! – Mac Giolla Bhrighde 🇮🇪🍀 (@ MGMCB2) 26 août 2020

Un autre a écrit: «Discriminer les hétéros! Je pense qu’il est grand temps que LGBTQ + devienne SLGBTQ +!

«Et puis nous pouvons simplement oublier tous ces taureaux ** t et nous concentrer sur des questions plus importantes!»

Le lieu emblématique queer de Londres, la Royal Vauxhall Tavern, a souligné l’impact de la Good Morning Britain Le tweet du présentateur, disant à Morgan: «Le truc, c’est que, Piers, lorsque vous tweetez des trucs comme celui-ci, vos abonnés se sentent enhardis pour attaquer ouvertement les personnes LGBTQ + dans les réponses et dans la rue.

«Pourtant, vous restez silencieux. Votre silence en dit long.

Le fait est que, Piers, lorsque vous tweetez des trucs comme celui-ci, vos abonnés se sentent enhardis pour attaquer ouvertement les personnes LGBTQ + dans les réponses et dans la rue. Pourtant, vous restez silencieux. Votre silence en dit long. https://t.co/M4Pss0z6ac – Vauxhall_Tavern (@thervt) 26 août 2020

Mais Morgan a doublé son tweet précédent, ripostant: «Il est parfaitement possible d’être un partisan de longue date des droits des homosexuels – comme moi – ET de penser qu’un train gay est ridicule.

Il est parfaitement possible d’être un partisan de longue date des droits des homosexuels – comme moi – ET de penser qu’un train gay est ridicule. https://t.co/fOXw409sqn – Piers Morgan (@piersmorgan) 26 août 2020

Heureusement, Jo Frost, autrement connu sous le nom de Supernanny, n’a pas tardé à remettre Morgan à sa place.

Mais ce n’est pas un train gay, c’est l’occasion de prendre un train A et de promouvoir la sensibilisation et l’inclusion nécessaires. Les réseaux utilisent des bus, des panneaux d’affichage pour promouvoir, pourquoi ne pas dire, c’est une excellente idée! Mieux que le marquage. – Jo Frost (@Jo_Frost) 26 août 2020

Elle a écrit: «Mais ce n’est pas un train gay, c’est une opportunité de prendre un train et de promouvoir la sensibilisation et l’inclusion nécessaires.

«Les réseaux utilisent des arrêts de bus, des bus, des panneaux d’affichage pour promouvoir, pourquoi ne pas dire, c’est une excellente idée!»