La Chine construit son premier avion commercial. Le seul problème est que toute la technologie est occidentale

Son voyage inaugural a duré un peu plus de deux heures, mais derrière le vol effectué dimanche dernier par l’avion C919 entre les aéroports de Shanghai et Pékin, il y a en réalité plus d’une décennie de travaux, qui ont nécessité la mise en route de ce qui est considéré comme le premier gros avion de passagers. ‘fabriqué en Chine’. Désormais, le géant asiatique peut déjà se targuer d’avoir sa « couronne de fabrication industrielle » et de se préparer à un défi ambitieux : briser le duopole de l’industrie aéronautique entre Boeing et Airbus.

Pour le moment, il a déjà franchi une étape clé (fuite).

Montez à bord du C919. La Chine s’ouvre. Et grand. Alors que nous, les Espagnols, allions aux urnes pour élire les maires et les conseillers, le géant asiatique célébrait dimanche 28 le voyage inaugural de son avion de ligne C919. Le vol (MU9191) était opéré par China Eastern Airlines, a décollé à 10h30 de l’aéroport international de Shanghai Hongqiao et a atterri à peine deux heures plus tard, à 12h31, à l’aérodrome de Beijing Capital. A son bord se trouvaient 128 passagers qui ont pu participer à un événement historique, dont une cérémonie de baptême.

¿Pourquoi est-ce si important? Car le C919 n’est pas n’importe quel avion. Comme le souligne Xinhua, l’agence de presse d’État chinoise, il s’agit du premier avion de passagers à fuselage étroit de fabrication nationale créé conformément aux normes internationales. Son objectif n’est pas seulement de proposer un avion « made in China » avec lequel renouveler la flotte de China Eastern Airline ou d’autres compagnies aériennes qui ont déjà manifesté leur intérêt. Son ambition est de concurrencer les monocouloirs des géants Airbus et Boeing.

Un projet salué par Xi Jinping lui-même. La preuve de l’importance stratégique du C919 est mise en avant par Xi Jinping, qui n’a même pas hésité à le présenter comme un triomphe de l’innovation nationale et la voie de l’autosuffisance. « Cela accélérera la construction d’une centrale manufacturière », a souligné Xi en septembre, lors d’une rencontre avec des responsables du projet.

Peu de temps auparavant, le C919 avait obtenu le certificat TC du régulateur chinois de l’aviation civile. signifie comme Temps mondiaux ou encore la chaîne CCTV, liée au Parti communiste chinois, ont également souligné son importance, présentant même l’avion comme « la couronne de la fabrication industrielle » pour la chaîne derrière lui.

Mais… Et comment est C919 ? Son fabricant, la société d’État Commercial Aviation Corporation China (Comac), le revendique comme le premier avion de ce type développé de manière autonome par la Chine conformément aux normes internationales et avec des droits de propriété indépendants. Le navire mesure 38,9 m de long, 11,95 m de haut et a une capacité de 158 à 192 places, ainsi qu’une autonomie de 4 075 à 5 555 km. Et bien que les responsables soulignent son développement « made in China », la BBC glisse qu’au moins dans certains aspects, notamment les moteurs ou l’avionique par exemple, elle dépend encore de composants occidentaux.

Conçu pour rivaliser. Le C919 est conçu pour concurrencer l’A320 de l’européen Airbus et le 737 de l’américain Boeing, mais ce n’est pas le premier avion à sortir du bureau de Comac. Il y a des années, il a lancé un autre modèle, l’ARJ21, qu’il présente précisément comme « le premier avion régional à turbosoufflante à courte et moyenne portée développé indépendamment par la Chine ».

La taille et la capacité de l’ARJ21 sont, oui, bien inférieures à celles du nouveau modèle commercial : il est conçu pour ajouter entre 78 et 97 sièges avec une autonomie comprise entre 2 225 et 3 700 km. La société travaille également sur un modèle beaucoup plus grand, le CR929 à deux couloirs, piloté conjointement avec la Russie. En septembre de l’année dernière, on s’attendait à ce qu’il puisse jouer son premier vol en 2030.

Fin à plus d’une décennie. Que le C919 vienne d’effectuer son premier vol commercial ne signifie pas que le projet est tout à fait nouveau. Comme le rappelle l’agence Xinhua, il a été lancé en 2007 et a quitté la chaîne de production à Shanghai fin 2015. En 2017, il a effectué son vol inaugural et maintenant, après avoir obtenu les autorisations nécessaires et passé les tests, il a enfin atteint son objectif commercial. première. . « C’est une cérémonie de maturité de l’avion. Le C919 s’améliorera de plus en plus s’il passe le test du marché », soulignent-ils de la compagnie.

Lorsque China Eastern Airlines a reçu sa première unité, fin 2022, le CSMP Il a souligné que ses plans étaient d’obtenir un total de quatre avions en échange de 99 millions de dollars chacun. . va plus loin et assure qu’à fin 2022, Comac avait reçu des commandes de 1 035 C919 de la part de 32 clients. L’objectif de la firme, précise-t-il, serait que la production annuelle atteigne 150 appareils en cinq ans. Certains experts soulignent toutefois que la plupart de ces commandes pourraient être des lettres d’intention de clients nationaux.

Un avion « made in China » ? C’est ainsi que la Chine le présente, ce qui affecte encore et encore le développement national du C919. Ce qui est certain cependant, c’est que l’avion est rendu possible en grande partie par une technologie étrangère. Comme détaillé par Quartz, le moteur fait partie de CGM International, une coentreprise de GE Aerospace et de Safran Aircraft Engines, respectivement américains et français. Ses pneus sont Michelin et les systèmes chargés de contrôler la pression sont fournis par Crane Aerospace & Electronics, basé aux États-Unis. Plusieurs de ses systèmes sont fournis par Collins Aerospace et les roues, les freins ou l’électronique des commandes de vol proviennent également de Honeywell, deux sociétés d’origine américaine.

Toutes les pièces ne sont pas occidentales, bien sûr. Le Shanghai Securities Journal souligne qu’il existe d’importants composants et alliages provenant d’entreprises chinoises, telles qu’AVIC Aircraft. Après tout, comme le souligne également le pays, l’avion est considéré comme « la couronne de la fabrication industrielle chinoise ».

Image de couverture: Wikipédia

