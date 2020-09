HP ZBook Fury G7 et ZBook Power G7: ces ordinateurs portables visent haut grâce aux processeurs Intel Xeon et aux GPU NVIDIA Quadro

Les portables de la famille HP ZBook ont ​​une vocation professionnelle marquée, mais ce sont des machines qui, grâce à leur configuration, s’intègrent également bien dans un scénario d’utilisation où prévaut la création de contenus pas forcément professionnels. Cette marque vient d’annoncer le renouvellement de cette famille, qui dans sa configuration la plus ambitieuse s’appuie désormais sur des microprocesseurs Intel Core i9 et Xeon nouvelle génération, ainsi que sur les processeurs graphiques NVIDIA Quadro T2000.

Les informations que cette marque nous a partagées reflètent qu’elle semble avoir choyé la construction de cet équipement dans le but de prolonger sa durée de vie et d’augmenter au maximum sa fiabilité. Système de refroidissement joue un rôle essentiel dans ce domaine, HP a donc choisi de mettre en œuvre une solution avec deux ventilateurs capables de déplacer un grand flux d’air similaire à ceux utilisés par les équipements de jeu les plus ambitieux.

HP ZBook Fury 15 et 17: ils sont plus compacts et se distinguent par leur panneau LCD IPS DreamColor

L’une des caractéristiques qui reflète le plus clairement la vocation de création de contenu de ces ordinateurs portables est leur panneau LCD IPS DreamColor, qui, selon HP, est capable de couvrir 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3. De plus, il est certifié VESA HDR 400, donc sa capacité de livraison de luminosité maximale devrait lui permettre de reproduire correctement le contenu HDR. Une autre certification intéressante que ces équipes ont également est la validation PANTONE, qui garantit que le panneau est calibré pour reproduire la couleur avec la plus grande précision possible.

Les nouveaux ZBook Fury 15 et 17 disposent d’un écran LCD IPS DreamColor qui, selon HP, couvre 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et est certifié VESA HDR 400

Selon HP, cette revue du ZBook Fury G7 dépasse largement l’autonomie maximale de la génération précédente, la multipliant même par 2,5 (chose surprenante que nous vérifierons si l’occasion se présente d’analyser l’un de ces équipements en profondeur). Le modèle d’écran 15 pouces, le ZBook Fury 15, a un châssis 12% moins volumineux que la génération précédente, bien que HP assure que cette réduction de taille ne conditionne pas ses performances, même en cas de stress intense, en raison de l’efficacité du système de refroidissement.

Le modèle de panneau de 17 pouces, le ZBook Fury 17, est également nettement plus compact que la génération précédente. En fait, selon HP son volume est 29% plus bas, une différence très significative qui, encore une fois, selon ses créateurs, ne compromet pas le refroidissement correct des composants les plus sensibles à la température. Les deux équipes s’appuient sur des microprocesseurs et des processeurs graphiques Intel de nouvelle génération de la famille Quadro RTX de NVIDIA, une configuration qui met leur vocation marquée d’outils de création de contenu sur la table.

La photo de détail suivante montre les fentes situées à l’arrière de l’ordinateur, entre les ancrages de l’écran, pour permettre à l’air chaud de s’échapper à l’extérieur du boîtier de l’ordinateur portable et de se renouveler avec de l’air plus frais de l’extérieur. Selon HP, le système de refroidissement efficace que ses ingénieurs ont développé met entre les mains des utilisateurs la possibilité d’agir sur les performances de l’ordinateur portable grâce à l’outil ZCentral Remote Boost, qui vise à nous aider à tirer le meilleur parti du matériel dans les moments où la charge de travail exige des performances supplémentaires.

HP ZBook Power 15: son Intel Xeon et son NVIDIA Quadro T2000 le placent dans le haut de gamme

Cet ordinateur est, en quelque sorte, une version hypervitaminée des deux ordinateurs portables que nous venons de passer en revue. Il est disponible avec un panneau LCD IPS DreamColor de 15 pouces et, comme le ZBook Fury, a un volume plus serré que la génération précédente (ce modèle particulier est 19% plus compact). Son châssis est usiné dans un bloc d’aluminium, un système de fabrication qui cherche à offrir une grande rigidité, et, en même temps, contribue au refroidissement correct non seulement des composants qui dissipent le plus de chaleur, comme le CPU ou le GPU. mais aussi la batterie.

Cet équipement est régi par un microprocesseur Intel Core i9 ou Xeon, est pris en charge par jusqu’à 64 Go de mémoire principale et peut équiper deux unités SSD de 2 Tbytes de capacité avec une interface PCIe M.2. La section graphique est résolue par un GPU de la famille NVIDIA Quadro T2000, ce qui, encore une fois, reflète clairement qu’il s’agit d’une machine conçue principalement pour la création de contenu.

La vocation professionnelle de ces ordinateurs portables est renforcée par le soin avec lequel HP semble avoir traité la sécurité. Et c’est qu’ils incorporent le package Security Suite, des fonctionnalités de gestion optionnelles adaptées à un scénario d’utilisation professionnelle, des certifications ISV et un BIOS adapté aux exigences de ce type de machine.

En ce qui concerne la connectivité, le ZBook Power 15 intègre les ports que vous vous attendez à trouver dans un ordinateur portable de son segment. Sur le côté droit, il y a trois ports USB de dernière génération, l’un d’eux au format USC-Cainsi que le connecteur d’alimentation et une sortie casque au format minijack.

Sur le côté gauche de l’équipement se trouvent un connecteur HDMI, un port USB de type A de dernière génération, le port RJ-45 correspondant, un emplacement SC et Connecteur de sécurité Kensington.

HP ZBook Fury G7 et ZBook Power G7: prix et disponibilité

Ordinateurs de la famille ZBook Fury G7 dans les magasins Suivant 14 septembre, tandis que le nouveau ZBook Power G7 sera disponible prochainement 5 octobre. HP n’a pas encore confirmé le prix de ces ordinateurs portables, mais nous le présenterons à cet article dès qu’il sera disponible.

