Harry Styles a fait parler de lui ces derniers temps, grâce à son incroyable diffusion dans le numéro de décembre de Vogue.

La Couronne La nouvelle venue Emma Corrin a également fait la une des journaux pour son interprétation de la princesse Diana dans la saison 4 du drame à succès Netflix.

Styles et Corrin ont déjà été liés auparavant, alors naturellement, les fans du monde entier demandent tous la même chose:

Est-ce que Harry Styles et Emma Corrin sortent ensemble?

Harry Styles et Emma Corrin ont déjà été liés ensemble.

Le couple se serait rencontré lors de l’un des concerts de Harry Styles il y a un an et sont amis depuis. Ils ont même des amis communs qui courent dans des cercles similaires et partagent le même styliste.

«En plus d’avoir des amis communs, elle a le même styliste qu’Harry, c’est donc un lien assez sympa entre eux», a déclaré une source.

« Ce sont tous les deux des particuliers, donc personne ne semble se rendre compte qu’ils sont en fait des amis », a ajouté la source.

Certains fans pensent cependant qu’ils sont plus que des amis.

Ah oui, la vieille question: les hommes et les femmes peuvent-ils jamais être simplement amis?

Dans le cas de Styles et Corrin, certains fans ne le croient pas.

«Harry Styles et Emma Corrin. Je l’appelle maintenant », a tweeté un fan.

Un autre utilisateur de Twitter a écrit, « Aussi lowkey obsédé par le fait que les styles Emma Corrin et Harry se suivent sur instagram, Intéressant, continuez, vous, belles personnes », insinuant que les deux acteurs feraient probablement une paire mignonne – et élégante.

Cependant, une source insiste sur le fait que la relation du couple est strictement platonique.

«Il n’y a rien de romantique entre Harry et Emma mais ils sont devenus amis parce qu’ils connaissent des tas de personnes identiques», a insisté une source.

«Elle s’attend à ce que sa vie change radicalement quand La Couronne airs, parce que soudain, tout le monde sera intéressé par qui elle est, donc c’est bien d’avoir des copains comme Harry qui savent comment gérer la célébrité », a ajouté la source.

La Couronne est le premier grand concert d’acteur de Corrin, et étant donné la popularité de la série, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne devienne célèbre.

Certains fans de Harry Styles et Emma Corrin sont d’accord avec cela.

Les fans des deux acteurs anglais semblent être d’accord avec le fait que Styles et Corrin ne seraient que des amis pour le moment.

«Harry Styles et Emma Corrin (la princesse Diana de la couronne) sont amis et partagent un styliste, alors oui, évidemment, nous allons Stan», a écrit un fan sur Twitter.

Harry Styles sera-t-il dans la saison 4 de La Couronne?

Il est évident que Styles et Corrin ont passé du temps ensemble au milieu de sa nouvelle renommée, et certains fans se demandent si leur amitié étroite pourrait signifier que Styles prend ses talents au petit écran cette saison de La Couronne.

«Je sais que c’est tellement aléatoire pour moi de penser, mais comme Harry Styles est ami avec Emma Corrin et qu’il l’aide à gérer la célébrité alors que la saison 4 de la couronne approche de sa première, pensez-vous que Harry joue un personnage dans la série ??? » un fan interrogé.

Vous pouvez maintenant diffuser la saison 4 de La Couronne sur Netflix sur n’importe quel appareil.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.