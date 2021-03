Un érudit a-t-il vraiment trouvé un premier exemplaire des dix commandements?

Un texte biblique rejeté comme faux au 19e siècle n’est pas seulement authentique, mais est en fait un prédécesseur du Livre du Deutéronome, dit maintenant un érudit. Tout le monde n’est pas d’accord.

Le Livre du Deutéronome décrit certains des événements Israël l’histoire ancienne et raconte plusieurs lois adoptées par Dieu, y compris les dix commandements. De nombreux chercheurs pensent que le Livre du Deutéronome a été écrit il y a environ 2700 ans. Ce texte remonterait plus tôt.

L’affirmation a suscité une attention médiatique considérable, y compris un long article dans le New York Times; Cependant, la plupart des chercheurs contactés par 45Secondes.fr ont exprimé des doutes, affirmant qu’ils pensent que le texte est en fait un faux.

Le texte a été écrit en paléo-hébreu sur 16 fragments de cuir. En 1883, Moses Wilhelm Shapira, un marchand d’antiquités basé à Jérusalem, a apporté le texte en Europe. Il l’a montré à un comité d’érudits en Allemagne, qui l’a rejeté comme un faux. Shapira s’est ensuite rendu en Grande-Bretagne où il a proposé de vendre les fragments au British Museum pour 1 million de livres. Un expert travaillant pour le musée l’a également rejeté comme un faux, refusant l’offre. L’année suivante, en 1884, Shapira mourut par suicide aux Pays-Bas.

Après la mort de Shapira, sa veuve a vendu le texte à un libraire du nom de Bernard Quaritch, et son emplacement est perdu depuis environ 1900. Mais un certain nombre d’exemplaires manuscrits du texte survivent aujourd’hui.

Le texte est-il réel?

Dans un article publié dans le numéro de mars de la revue Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft , et dans un livre récemment publié « The Valediction of Moses: A Proto-Biblical Book » (Mohr Siebeck, 2021), Idan Dershowitz, le président de la Bible hébraïque et son exégèse à l’Université de Potsdam, en Allemagne, a expliqué pourquoi le texte n’est pas seulement authentique mais est un prédécesseur du livre du Deutéronome.

Le texte, que Dershowitz appelle la «Valediction de Moïse», raconte une histoire dans laquelle Dieu commande à Moïse de conquérir les terres d’un roi nommé Sihon. « Moïse et les Israélites attaquent alors Sihon à [a place called] Jahaz, tuez tout le monde et capturez toutes les villes du roi. C’est un récit court et simple », a écrit Dershowitz dans son livre récent. Bien qu’il soit plus court que le Livre du Deutéronome, le texte, dit-il, comprend les Dix Commandements. Les deux textes parlent également de la conquête des terres de Sihon, mais le Livre of Deutéronome comprend une description plus longue de l’histoire.

Dershowitz dit que ce texte, avec son récit plus court, a été écrit avant le livre du Deutéronome. « Loin d’être un dérivé du Deutéronome, ce texte est en fait l’ancien ancêtre du Deutéronome », écrivait Dershowitz dans l’article du journal.

Dershowitz avance de nombreux arguments pour étayer son affirmation selon laquelle le texte est authentique. D’une part, il a déclaré que les propres notes de Shapira montrent que le marchand d’antiquités avait du mal à comprendre le texte. À tout le moins, a déclaré Dershowitz, cela devrait prouver que Shapira n’a pas simulé le document lui-même.

Les journaux contiennent « un grand nombre de points d’interrogation, de réflexions marginales et de lectures rejetées; cela semble être un déchiffrement préliminaire. En effet, Shapira était encore en train de déterminer l’ordre correct des fragments de cuir inscrits », a écrit Dershowitz dans l’article de revue. « Si Shapira était le faussaire – ou l’un des faussaires – des manuscrits, pourquoi ses papiers privés incluent-ils une tentative qui n’a pas réussi à les déchiffrer? Il serait sûrement inhabituel pour un faussaire de travailler pour comprendre un texte qu’il lui-même avait conçu ou inscrit. «

Deuxièmement, Dershowitz soutient que l’histoire de la découverte du texte est remarquablement similaire à la façon dont les manuscrits de la mer Morte ont été découverts dans les années 1940.

« Selon le témoignage de Shapira, c’est au cours de l’été 1878 qu’il a entendu parler pour la première fois d’anciens fragments de manuscrits en cuir qui avaient été découverts par des Bédouins dans une grotte près de la mer Morte, au-dessus de Wadi al-Mujib », a écrit Dershowitz. Shapira a affirmé les avoir achetés aux Bédouins pour une somme modique. Cette histoire d’un texte trouvé par des Bédouins dans une grotte près de la mer Morte est très similaire à la façon dont le Rouleaux de la mer Morte ont été trouvés dans les années 1940, a écrit Dershowitz. Cette similitude existe malgré le fait que les manuscrits de la mer Morte n’ont été trouvés que des décennies après la mort de Shapira.

Dershowitz présente de nombreux autres arguments pour étayer ses conclusions. Par exemple, Dershowitz affirme qu’un faussaire du XIXe siècle ne serait probablement pas au courant de certains des mots paléo-hébreux utilisés dans le texte. Il note également que les Bédouins, à qui Shapira prétendait acheter le texte, auraient eu peu de raisons de créer une contrefaçon élaborée étant donné qu’ils n’avaient reçu qu’une petite somme d’argent.

Ce que les érudits bibliques ont à dire

45Secondes.fr s’est entretenu avec plus d’une demi-douzaine d’universitaires non affiliés à la recherche pour obtenir leur avis sur les allégations. La plupart d’entre eux ont exprimé leur scepticisme et ont déclaré que le texte était probablement un faux.

L’un des problèmes relevés par les chercheurs est que le texte a été perdu pendant plus d’un siècle, ce qui rend impossible la réalisation de tests scientifiques sur celui-ci. De plus, Shapira avait des antécédents de vente de contrefaçons, ont-ils noté. Dans les années 1870, Shapira a vendu plusieurs objets inscrits prétendument créés par les anciens Moabites qui se sont avérés être des faux. L’écriture sur le texte, ont déclaré les érudits, contient un certain nombre de caractéristiques inhabituelles qui suggèrent qu’un faussaire du XIXe siècle les a créées, telles que des lettres écrites dans des positions qu’un écrivain ancien n’écrirait normalement pas.

« Les affirmations dramatiques nécessitent des preuves dramatiques et convaincantes, et nous ne les avons tout simplement pas en ce qui concerne les bandes de Shapira. Nous avons plutôt des preuves hypothétiques et circonstancielles, au mieux. Et cela ne fera tout simplement pas l’affaire », a déclaré Christopher Rollston , professeur de langues et littératures sémitiques du Nord-Ouest à l’Université George Washington, qui a donné une longue liste de raisons pour lesquelles le texte est probablement un faux. « Le script des bandes de Shapira est imparfait, et ces défauts sont similaires aux types de défauts souvent trouvés dans les falsifications modernes au cours des décennies », a déclaré Rollston.

Sidnie White Crawford, professeur émérite à l’Université du Nebraska-Lincoln, qui est un expert de la Bible hébraïque et de la langue hébraïque, a également trouvé les arguments de Dershowitz peu convaincants. « La question de l’authenticité est basée sur les restes matériels – qui sont maintenant manquants et ne peuvent pas être testés – et une analyse de la paléographie – l’écriture manuscrite », a déclaré Crawford, notant que des études paléographiques antérieures du texte ont trouvé qu’ils contiennent des caractéristiques inhabituelles. qui indiquent un faux. Les études du texte menées aux XXe et XXIe siècles reposaient sur des copies manuscrites, tandis que certaines des études effectuées au XIXe siècle utilisaient le texte réel.

Dershowitz a répliqué dans son livre et son article que les erreurs paléographiques que les savants ont identifiées peuvent être le résultat de ne pas avoir le texte réel à étudier; Les érudits du XIXe siècle auraient pu introduire ces erreurs en copiant le texte à la main. En d’autres termes, le texte réel peut avoir semblé différent des copies manuscrites qui survivent aujourd’hui.

Certains chercheurs ont laissé ouverte la possibilité que le texte soit authentique. « Sur la base des quelques dessins qui ont été réalisés à l’époque, les fragments semblent être des faux mal exécutés, ce qui ne serait pas surprenant, car Shapira avait déjà été impliqué dans une affaire de contrefaçon quelques années auparavant », a déclaré Michael Langlois, une théologie professeur à l’Université de Strasbourg, France. « D’un autre côté, il est possible que le [copies] – pas les fragments eux-mêmes – ont été mal exécutés. Hélas, nous n’avons pas les fragments eux-mêmes. D’où le dilemme. Donc, je dirais qu’il est techniquement possible que les fragments soient, en fait, authentiques », a déclaré Langlois à 45Secondes.fr.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.