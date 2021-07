Velvet : le casting réuni

De 2014 à 2016, Velours Ce fut l’une des telenovelas les plus réussies du réseau de télévision espagnol, Antena 3. Mais ensuite, lorsque la fiction historique a déménagé sur Netflix, après sa fin, l’expansion à travers le monde a augmenté le niveau de fans de l’histoire avec Paula Echevarría. comme Ana Ribera et Miguel Ángel Silvestre comme Alberto Márquez.

Situé à Madrid en 1958, Velours raconte l’histoire de galeries prestigieuses, nommées d’après la série, où le propriétaire, Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre) et l’une des couturières, Ana Ribera (Paula Echevarría) se livrent à une romance qui défie les coutumes de l’époque. Cependant, au-delà de l’histoire d’amour qui progresse tout au long des quatre saisons, des thèmes tels que l’amitié, le travail, l’union et la famille sont également abordés.

Malgré que Velours a une erreur importante dans son cadre et sa caractérisation de l’époque, de nombreux sujets abordés ont été traités de telle sorte que, en fait, le casting qui a joué dans l’histoire, né d’un souvenir, a traversé l’écran avec la chimie qu’ils ont montré. C’est que, en plus de l’amitié qui a duré au fil des ans entre Echevarría et Silvestre, a fait celle de « filles de velours”.

Connues sous le nom d’Ana, Rita et Clara dans la fiction, ce sont Paula Echevarría, Marta Hazas et Cecilia Freire qui, cinq ans après la fin de la production qui les a catapultées à la renommée internationale, se sont retrouvées. Apparemment, l’initiative est née de la grande protagoniste puisque, il y a deux mois, elle était mère et avait besoin de présenter son jeune fils à ceux qui étaient ses co-stars pendant quatre ans.

« je t’aime beaucoup« Le mannequin a également écrit sur son compte Instagram, en joignant une photo avec ses deux amis. Et, de même, dans les bras d’Echevarría se trouvait le petit Miguel, qui méritait également les éloges des fans de Velours, qui n’ont pas hésité à montrer leur bonheur en les revoyant ensemble.