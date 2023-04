Un endroit calme: les détails de l’intrigue du premier jour et les premières images révélées à CinemaCon

Détails de l’intrigue pour la prochaine préquelle d’horreur, Un endroit calme : premier jour, ont enfin été dévoilés. Apparaissant à CinemaCon, le créateur et producteur John Krasinski a offert notre premier regard sur le film, montant sur scène pour confirmer que Un endroit calme : premier jour explorera en effet les débuts de l’apocalypse extraterrestre.





« L’une de mes grandes joies a été de créer et d’étendre le Endroit calme univers « , a déclaré Krasinski lors de l’événement, avant de révéler les premiers détails concernant l’intrigue de la préquelle. » Situé dans le même monde de Un endroit silencieux 1 et 2, le film s’écarte de l’histoire de la famille Abbott et suit une femme jouée par l’incroyable Lupita Nyong’o alors qu’elle navigue dans les premiers instants horribles de l’invasion extraterrestre dans la ville la plus bruyante du monde, New York.

Les images montrées sont centrées sur Nous et Panthère noire star Lupita Nyong’o en tant que personnage principal du film, qui se retrouve à New York au début de l’invasion. « Découvrez le jour où notre monde s’est calmé », lit-on dans le slogan de Un endroit calme : premier jouravec les images montrant Nyong’o regardant le ciel avec peur alors que plusieurs astéroïdes viennent s’écraser sur Terre.

Parallèlement aux images et aux détails, Krasinski a également taquiné l’idée que Un endroit calme : premier jour plongera davantage dans les origines des créatures mystérieuses car cela va bien au-delà d’être une simple préquelle. « [A Quiet Place: Day One] Nous ramène là où tout a commencé », a-t-il ajouté.





Lupita Nyong’o et Joseph Quinn dirigent A Quiet Place : premier jour

Dirigé par Les cochons Michael Sarnoski, d’après un scénario qu’il a co-écrit avec Jeff Nichols, et basé sur une histoire originale de John Krasinski, Un endroit calme : premier jour sera dirigé par Lupita Nyong’o, lauréate d’un Oscar, aux côtés de Choses étranges vedette de l’évasion Joseph Quinn. Le reste du casting comprend Héréditaire et Jumanji : le niveau supérieur vedette Alex Wolff et Shazam ! Fureur des Dieux l’acteur et nominé aux Oscars Djimon Hounsou, qui a déjà joué dans ce conte post-apocalyptique en tant qu’homme sur l’île dans les années 2020 Un endroit calme, partie II.

Le projet de préquelle n’est qu’un volet de ce qui devrait être une franchise d’horreur en pleine croissance. Une suite directe aux années 2020 Un endroit calme, partie IIqui suit une fois de plus la famille Abbott alors qu’elle continue de naviguer et de survivre dans ce monde post-apocalyptique habité par des extraterrestres aveugles avec un sens aigu de l’ouïe, est également en cours de développement.

Tandis que les détails de quoi Un endroit calme, partie III impliquera reste un mystère pour le moment, il verra Emily Blunt revenir dans le rôle de mère protectrice Evelyn Abbott, avec John Krasinski qui devrait également revenir au fauteuil de réalisateur. Un endroit calme, partie III n’a pas encore de date de sortie précise mais devrait actuellement atterrir dans les salles en 2025.

Un endroit calme : premier jour devrait sortir en salles le 8 mars 2024 chez Paramount Pictures.