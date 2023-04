Bad Bunny a demandé des conseils d’amour à José Feliciano et il a dit : Coachella

kylie by kylie jenner - Matte Lip Kit Rouge à lèvres mat + Crayon 503 Bad Lil Thing 1 unité

Sa particularité :Mon Matte Lip Kit est mon arme secrète pour des lèvres mates toute la journée. Composé d'un Matte Liquid Lipstick et d'un Lip Liner, mon Lip Kit fait partie intégrante de ma routine lèvres. Disponible en 21 teintes, vous aurez le choix entre des couleurs nudes ou encore des teintes plus soutenues comme le rouge, le prune etle corail. Sa formule végane ultra-pigmentée est agréable à porter et offre une tenue jusqu'à 8 heures.Je veux en savoir plus :Mon Matte Lip Kit est un 2 en 1 qui contient un Rouge à lèvres liquide mat et un Crayon à lèvres Kylie Cosmetics (grands formats):• Dessinez le contour de vos lèvres avec le Lip Liner : Sa formule ultra-crémeuse glisse sans effort pour un contour des lèvres longue tenue jusqu'à 24 heures. Ce crayon à lèvres offre une application agréable et sans transfert pour un résultat longue tenue.• Colorez vos lèvres avec le Matte Liquid Lipstick : sa formule est mate et crémeuse, ce qui permet une application sans effort et offre une tenue de 8 heures. Ce rouge à lèvres liquide est léger, repulpe et sublime les lèvres avec une couleur intense qui sèche instantanément. Sa formule ultra-pigmentée ne transfère pas et et ne coule pas.Ce que pensent les utilisateurs de mon Matte Liquid Lipstick :100 % déclarent que la formule ne colle pas.100 % déclarent que le produit sèche rapidement.94 % déclarent que la formule ne file pas.98 % déclarent que la couleur s'applique en un passage.100 % déclarent que le produit offre une haute couvrance.98 % déclarent que le produit définit et structure les lèvres.98 % déclarent que la formule est ultra-pigmentée.96 % déclarent que la formule est légère et agréable à porter.98 % déclarent que le produit ne transfère pas.98 % déclarent que le produit ne bave pas.86 % déclarent que le produit résiste à l'eau.Test consommateur mené auprès de 50 femmes âgées de 18 à 40 ans, utilisatrices de rouge à lèvres liquide mat. Produit utilisé pendant une semaine.