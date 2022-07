Survivor Again: Nacon annonce le jeu Terminator Survival Project

Lors de la présentation de la maison d’édition NACON, le jeu Terminator Survival Project a été annoncé.

Les événements du jeu se dérouleront entre l’intrigue du film Terminator 2 : Le Jugement Dernier et le moment où John Connor a organisé la résistance contre Skynet.

Les développeurs affirment que l’intrigue du jeu est une histoire complètement originale qui se développe dans le monde de la franchise Terminator. Malheureusement, il n’y a pas plus d’informations sur le jeu, quand il sortira et sur quelles plateformes il n’est pas connu.

Tout ce dont le public de la présentation devait se contenter était un court teaser du projet. De plus, frustré par le manque de gameplay, le public a tout de suite détesté la présentation.

La seule chose que les créateurs du jeu ont mentionnée était que le Terminator Survival Project serait un jeu de survie. En général, il ne reste plus qu’à attendre que le développeur partage des informations plus détaillées sur le jeu.

Rappelons qu’en mai 2022, Nacon sortait le jeu de rôle Vampire : The Masquerade – Swansong. La société a également agi en tant qu’éditeur pour The Sinking City, Warhammer: Chaosbane, Sherlock Holmes: WRC 5 FIA World Rally Championship et The Devil’s Daughter, entre autres jeux.

Dans un post précédent, La maison d’édition française Nacon a tenu sa propre présentation.

La société a montré des jeux qui sortiront dans un proche avenir. Nous avons rassemblé toutes les bandes-annonces dans une seule collection pour vous permettre de les regarder plus facilement !

RoboCop : Rogue City Un jeu des créateurs de Terminator : Resistance, le jeu préféré des fans. Dans celui-ci, vous deviendrez un policier culte, mi-homme mi-machine, et partirez dans les rues dangereuses de Detroit, là où les bandits viennent de se déchaîner.

Armez-vous de votre fidèle Auto-9, de la puissance intégrée, des années d’expérience de guerre et d’autres outils à votre disposition. Vous combattrez le mal qui cherche à détruire la ville que vous appelez chez vous. De plus, il semble qu’il y aura une torsion de radeau inhabituelle! Détails dans la bande-annonce.