Littium Ibiza Titanium: le nouveau vélo électrique pliant de la firme espagnole promet 100 kilomètres d’autonomie et de recharge rapide

Littium, l’entreprise de mobilité électrique basée en Biscaye (Pays Basque), vient de lancer un nouveau vélo électrique pliable: le Littium Ibiza Titane. Il s’agit d’une “version plus ambitieuse” de Dogma 03, lancée il y a quelques semaines à peine, qui promet une autonomie allant jusqu’à 100 kilomètres dans sa version la plus puissante et une vitesse de pédalage assisté pouvant atteindre 25 km / h.

Le vélo peut être acheté à partir du 28 août sur le site Web de l’entreprise et son réseau de concessionnaires. Son prix officiel commence à partir du 1 890 euros, bien que cela dépendra du type de batterie que nous choisirons. Le premier est 36V / 10,4A et le second est 36V / 14A, avec lequel nous obtiendrons ces 100 kilomètres, du moins selon les mots de la firme.

250W de puissance, écran AMOLED et 20,5 kilos de poids

Le Littium Ibiza Titanium est un vélo pliant, il a donc une charnière dans la zone centrale qui lui permet d’être plié en deux. De cette façon, il est plus facile de le transporter dans un coffre, par exemple. Il est de couleur titane, pèse 20,5 kilos et les spécifications recommandent une hauteur maximale de deux mètres et une charge maximale de 120 kilos.

Le vélo a un Écran AMOLED qui affiche des informations sur l’appareil telles que la vitesse et la charge de la batterie intégrées au guidon. À l’avant, il a un éclairage LED intégré dans le châssis lui-même avec certification IP65 et, à l’arrière, un autre éclairage LED intégré dans le siège avec charge solaire.

Les autres points forts sont le siège du modèle Selle Royal Wind, la boîte de vitesses à sept rapports Shimano Altus, le freins à disque hydrauliques Série Tektro Auriga 500, pneus Grifter Pro 20 pouces et suspension avant ARIA. Le corps du vélo est décoré du logo de la marque et du nom du modèle, le tout résultant en un finition assez simple ainsi qu’urbaine.

En parlant de moteur et d’autonomie, le vélo dispose d’un moteur Brushless 250W avec une résistance IP65. Les batteries sont fabriquées par Samsung et sont de 36V et 10.4A / 14A, selon le modèle choisi. Avec la batterie 14A, la firme basque prétend pouvoir offrir jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie, même si finalement cela dépendra des conditions et de l’utilisation de chacun. La vitesse maximale, quant à elle, est 25 km / h.

Enfin, lorsqu’il s’agit de charger, Littium a inclus un Chargeur de charge rapide 3A qui, affirme-t-il, est capable de charger la batterie 10,4A en trois heures et la batterie 14A en quatre heures.

Versions et prix du Littium Ibiza Titanium

La Littium Ibiza Titane Il sera disponible le 28 août à un prix débutant à 1 890 euros. Il est uniquement disponible en couleur titane et le prix dépendra de la batterie que nous choisirons. Pour mettre les choses en contexte, le modèle précédent, le Dogma 03, démarre à 1690 euros.