Vous ajoutent-ils à des groupes de harcèlement sur Instagram? Vous n’êtes pas seul, voici comment les éviter

Les réseaux sociaux et les plates-formes de messagerie sont parmi les endroits où les pirates et escrocs ils peuvent trouver le plus grand nombre de victimes potentielles pour leurs opérations. Instagram ne fait pas exception et depuis un certain temps maintenant, il a commencé à être rempli d’invitations et de liens qui ne sont rien de plus qu’un appât pour des escroqueries potentielles: beaucoup ont commencé à se répandre messages sociaux privés, et notamment au moyen de groupes auxquels vous êtes invité à son insu. Heureusement, la solution pour éviter d’être dérangé par des inconnus sur Instagram est simple.

Pour les escrocs, les groupes sur Instagram représentent un moyen précieux de contacter les victimes potentielles: créer un groupe permet de toucher plusieurs personnes en même temps avec un seul message. En réalité, il est difficile pour les utilisateurs de médias sociaux de tomber dans un piège similaire, également parce que les messages envoyés de cette manière en ce moment sont presque toujours constitués de simples liens à toucher. Se retrouver constamment dans de nouveaux groupes peut cependant être une nuisance, c’est pourquoi la solution ultime peut être bloquer l’ajout par des utilisateurs qui ne se connaissent pas. Qui a un profil privé les messages d’étrangers sont déjà stockés dans une boîte spécifique: ils ne génèrent pas de notifications et pour être lus, ils vous obligent à visiter la section appropriée; les groupes ne font pas exception.

Les profils destinés aux créateurs ou aux entrepriseset ont à la place une mesure de sécurité supplémentaire, qui empêche également les profils de recevoir des demandes d’étrangers. Ceux qui ont l’un de ces comptes (le créer est très simple) peuvent trouver l’option dans les paramètres Instagram, sous Confidentialité. La sous-section à rechercher est celle relative à messages, et le paramètre à modifier est appelé Autoriser les nouvelles demandes de messages: Si vous choisissez l’option Seules les personnes que vous suivez, toutes les demandes provenant d’autres comptes seront automatiquement placées dans la corbeille.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂