Un couple se retrouve à l’hôpital après avoir tenté de pimenter la vie sexuelle qui tourne mal

L'Armoire à Conserves Rillettes De Canard Au Piment D'espelette

La rillette, c'est la collecte de tous les petits bouts de viande que l'on récupère au fond de la marmite après l'opération de confisage (la cuisson du confit quoi !). On assaisonne, on passe au hachoir, et on obtient une rillette fondante et très gouteuse. Le piment d'espelette, c'est ce piment basque si